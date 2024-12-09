onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkmenistan'da Şube Açan CZN Burak'tan Kendisini Uzaktan İzleyen Adama Sürpriz

Türkmenistan'da Şube Açan CZN Burak'tan Kendisini Uzaktan İzleyen Adama Sürpriz

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
09.12.2024 - 17:19

İçerik Devam Ediyor

Türkmenistan'da şube açılışı yapan CZN Burak, açılış sırasında binanın dışında pencereden içeriyi seyreden adamı restoranına davet etti. Yalnız adama yemek ve tatlı ikramında bulunan CZN Burak, bir süre sohbet ettiği adama cep telefonu hediye etti. Adamın mutluluğu kameralara yansırken, CZN'nin bu davranışı sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkmenistan'da yeni şube açılışı yapan sosyal medya fenomeni ve lokanta işletmecisi CZN Burak, binanın dışında yalnız başına etkinliği seyreden adamı fark ederek işletmesine davet etti.

Türkmenistan'da yeni şube açılışı yapan sosyal medya fenomeni ve lokanta işletmecisi CZN Burak, binanın dışında yalnız başına etkinliği seyreden adamı fark ederek işletmesine davet etti.

Adamla bir süre sohbet ettikten sonra yeni lokantasında yemek ve tatlı ikramında bulunan CZN Burak, adama cep telefonu hediye etti.

Adamla bir süre sohbet ettikten sonra yeni lokantasında yemek ve tatlı ikramında bulunan CZN Burak, adama cep telefonu hediye etti.

CZN Burak'ın davranışı sosyal medyada büyük takdir gördü. İşte o anlar; 🎥

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın