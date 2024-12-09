Türkmenistan'da Şube Açan CZN Burak'tan Kendisini Uzaktan İzleyen Adama Sürpriz

Türkmenistan'da şube açılışı yapan CZN Burak, açılış sırasında binanın dışında pencereden içeriyi seyreden adamı restoranına davet etti. Yalnız adama yemek ve tatlı ikramında bulunan CZN Burak, bir süre sohbet ettiği adama cep telefonu hediye etti. Adamın mutluluğu kameralara yansırken, CZN'nin bu davranışı sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.
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Türkmenistan'da yeni şube açılışı yapan sosyal medya fenomeni ve lokanta işletmecisi CZN Burak, binanın dışında yalnız başına etkinliği seyreden adamı fark ederek işletmesine davet etti.
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Adamla bir süre sohbet ettikten sonra yeni lokantasında yemek ve tatlı ikramında bulunan CZN Burak, adama cep telefonu hediye etti.
CZN Burak'ın davranışı sosyal medyada büyük takdir gördü. İşte o anlar; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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