Kız İsteme Töreninde Heyecanına Yenik Düşen Damat Kapıdan Girince Hoş Geldiniz Demesiyle Güldürdü

@duyguulusoy06 adlı Instagram kullanıcısı, kız isteme töreninde eşinin heyecanlı anlarını paylaştı. Adam kapıdan girer girmez kalabalığı görünce doğal olarak heyecanını kontrol edememişti. Böylesine özel günlerde nabzı kontrol etmek pek de mümkün değil zaten. Gelin detaylara geçelim. Bakalım damat neler yapmış?
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İlk olarak eve girdiğinde eşine çiçekleri uzatan damat bir kafa karışıklığı yaşayınca sarılıp sarılmaması gerektiğini anlayamamıştı.
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Ardından ise onların özel günlerine eşlik etmek için orada olanlara hoş geldiniz demesi de tebessüm ettirmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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