onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kız İsteme Töreninde Heyecanına Yenik Düşen Damat Kapıdan Girince Hoş Geldiniz Demesiyle Güldürdü

Kız İsteme Töreninde Heyecanına Yenik Düşen Damat Kapıdan Girince Hoş Geldiniz Demesiyle Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2024 - 16:57

İçerik Devam Ediyor

@duyguulusoy06 adlı Instagram kullanıcısı, kız isteme töreninde eşinin heyecanlı anlarını paylaştı. Adam kapıdan girer girmez kalabalığı görünce doğal olarak heyecanını kontrol edememişti. Böylesine özel günlerde nabzı kontrol etmek pek de mümkün değil zaten. Gelin detaylara geçelim. Bakalım damat neler yapmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlk olarak eve girdiğinde eşine çiçekleri uzatan damat bir kafa karışıklığı yaşayınca sarılıp sarılmaması gerektiğini anlayamamıştı.

İlk olarak eve girdiğinde eşine çiçekleri uzatan damat bir kafa karışıklığı yaşayınca sarılıp sarılmaması gerektiğini anlayamamıştı.

Ardından ise onların özel günlerine eşlik etmek için orada olanlara hoş geldiniz demesi de tebessüm ettirmişti.

Ardından ise onların özel günlerine eşlik etmek için orada olanlara hoş geldiniz demesi de tebessüm ettirmişti.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın