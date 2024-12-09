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Mısır’a Giden İçerik Üreticisi Kadın Sokaklarda Gezerken Kendisine Bakan Erkekleri Kayda Aldı

Mısır’a Giden İçerik Üreticisi Kadın Sokaklarda Gezerken Kendisine Bakan Erkekleri Kayda Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2024 - 15:10

İçerik Devam Ediyor

Avrupalı bir turist Mısır seyahatinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kadın sokakları turlarken kendisine bakan erkekleri kayda almıştı. Yolda yürürken kafasını çevirmeyen tek bir kişi bile yoktu. Rahatsız edici hissettiren anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Gelin detaylara geçelim.

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İçerik üreticisi kadın sosyal medya hesabından paylaşmak için vlog çekimleri yapıyordu.

İçerik üreticisi kadın sosyal medya hesabından paylaşmak için vlog çekimleri yapıyordu.

Ama sosyal deneyden farksız bir video olmuştu. Kadın sokaklarda yürürken kendisine bakan, laf atan birçok erkek olduğunu paylaştı.

Ama sosyal deneyden farksız bir video olmuştu. Kadın sokaklarda yürürken kendisine bakan, laf atan birçok erkek olduğunu paylaştı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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