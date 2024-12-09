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Kızının Çocukken Kurduğu Cümleleri Magnet Yaptıran Babanın İnce Düşüncesi İçimizi Isıttı

Kızının Çocukken Kurduğu Cümleleri Magnet Yaptıran Babanın İnce Düşüncesi İçimizi Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2024 - 13:51

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@gokcecigim adlı TikTok hesabından sık sık babasıyla içerikler üreten genç kadın, her seferinde videolarını hayranlıkla izletiyor. Babasıyla olan iletişimine beğeniler yağıyor. Şimdiyse babasının yeni yıl hediyelerini paylaştı. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de bayılacağına eminiz!

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Yaratıcı baba kızının çocukken söylediği ve tarihe geçmesi gerektiğini düşündüğü cümleleri magnet yaptırmıştı.

Yaratıcı baba kızının çocukken söylediği ve tarihe geçmesi gerektiğini düşündüğü cümleleri magnet yaptırmıştı.

Bir de farklı bir alfabeyle üstünde baskı olan kupa hediye etmişti. Şifreyi çözerse yeni bir hediyesi daha olacaktı.

Bir de farklı bir alfabeyle üstünde baskı olan kupa hediye etmişti. Şifreyi çözerse yeni bir hediyesi daha olacaktı.

Genç kadın araştırmaları sonucu eşi ve kendisinin adının yazdığını öğrendiğini aktardı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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