ABD’de Yılbaşı Ruhu İçin 1 Milyon 200 Bin Tane Işıktan Oluşan Etkinlik Alanı Görenleri Büyüledi

Yeni yıla az bir vakit kalmışken birçok yeri yılbaşı konseptiyle süslenmiş halde görüyoruz. Biliyorsunuz ki özellikle yurt dışında yeni yıl için epey hazırlık yapılıyor. Tüm sokaklar, kafeler, iş yerleri ve dahası yeni yıl ruhuna ayak uyduruyor. @batuhansirtlan adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı da ABD’de gittiği yeri paylaştı. Işıklarla donatılmış bir atmosferin ortasındalardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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ABD’de yer alan etkinlik alanı yılbaşı için 1 milyon 200 bin tane ışıkla süslenmişti.
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Işıklar özellikle ağaçlara yakışmıştı. Bizler de videoyu izlerken oraya ışınlanmak istedik!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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