ABD’de Yılbaşı Ruhu İçin 1 Milyon 200 Bin Tane Işıktan Oluşan Etkinlik Alanı Görenleri Büyüledi

Yeni yıla az bir vakit kalmışken birçok yeri yılbaşı konseptiyle süslenmiş halde görüyoruz. Biliyorsunuz ki özellikle yurt dışında yeni yıl için epey hazırlık yapılıyor. Tüm sokaklar, kafeler, iş yerleri ve dahası yeni yıl ruhuna ayak uyduruyor. @batuhansirtlan adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı da ABD’de gittiği yeri paylaştı. Işıklarla donatılmış bir atmosferin ortasındalardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.