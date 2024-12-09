onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
ABD’de Yılbaşı Ruhu İçin 1 Milyon 200 Bin Tane Işıktan Oluşan Etkinlik Alanı Görenleri Büyüledi

ABD’de Yılbaşı Ruhu İçin 1 Milyon 200 Bin Tane Işıktan Oluşan Etkinlik Alanı Görenleri Büyüledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2024 - 12:05

İçerik Devam Ediyor

Yeni yıla az bir vakit kalmışken birçok yeri yılbaşı konseptiyle süslenmiş halde görüyoruz. Biliyorsunuz ki özellikle yurt dışında yeni yıl için epey hazırlık yapılıyor. Tüm sokaklar, kafeler, iş yerleri ve dahası yeni yıl ruhuna ayak uyduruyor. @batuhansirtlan adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı da ABD’de gittiği yeri paylaştı. Işıklarla donatılmış bir atmosferin ortasındalardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ABD’de yer alan etkinlik alanı yılbaşı için 1 milyon 200 bin tane ışıkla süslenmişti.

ABD’de yer alan etkinlik alanı yılbaşı için 1 milyon 200 bin tane ışıkla süslenmişti.

Işıklar özellikle ağaçlara yakışmıştı. Bizler de videoyu izlerken oraya ışınlanmak istedik!

Işıklar özellikle ağaçlara yakışmıştı. Bizler de videoyu izlerken oraya ışınlanmak istedik!

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın