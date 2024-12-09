Mahallenin Yaşlı Köpeğini Götürmek İsteyen Belediye İşçilerine Ağlayarak Engel Olmaya Çalışan Küçük Kız

Kimi belediyelerin eziyetlerle sokak köpeklerini topladığı acı videolar sosyal medyada tepki gösterenler sayesinde büyük bir kitleye ulaşıyor. Ancak ne yazık ki hayvanlara çektirilen acı önüne geçilemez bir hal aldı. Küçük bir kız da mahallesinden götürülmek istenen yaşlı bir köpeği görünce gözyaşlarını ve öfkesini tutamadı. Onun gözyaşlarına bizler de ortak olduk. Gelin detaylara geçelim.
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Çerkezköy Belediyesi işçilerinin köpeği götürmeye çalıştıklarını gören küçük kız, köpeğin zaten yaşlı olduğunu ve bir şey yapmadığını gözyaşlarıyla anlatmak istedi.
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Belediye işçilerinden birinin küçük kıza “bağırma” dediği duyulurken, küçük kızın ve köpeğin o hali yürekleri parçaladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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