Mahallenin Yaşlı Köpeğini Götürmek İsteyen Belediye İşçilerine Ağlayarak Engel Olmaya Çalışan Küçük Kız

Kimi belediyelerin eziyetlerle sokak köpeklerini topladığı acı videolar sosyal medyada tepki gösterenler sayesinde büyük bir kitleye ulaşıyor. Ancak ne yazık ki hayvanlara çektirilen acı önüne geçilemez bir hal aldı. Küçük bir kız da mahallesinden götürülmek istenen yaşlı bir köpeği görünce gözyaşlarını ve öfkesini tutamadı. Onun gözyaşlarına bizler de ortak olduk. Gelin detaylara geçelim.