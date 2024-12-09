onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mahallenin Yaşlı Köpeğini Götürmek İsteyen Belediye İşçilerine Ağlayarak Engel Olmaya Çalışan Küçük Kız

Mahallenin Yaşlı Köpeğini Götürmek İsteyen Belediye İşçilerine Ağlayarak Engel Olmaya Çalışan Küçük Kız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2024 - 12:27

İçerik Devam Ediyor

Kimi belediyelerin eziyetlerle sokak köpeklerini topladığı acı videolar sosyal medyada tepki gösterenler sayesinde büyük bir kitleye ulaşıyor. Ancak ne yazık ki hayvanlara çektirilen acı önüne geçilemez bir hal aldı. Küçük bir kız da mahallesinden götürülmek istenen yaşlı bir köpeği görünce gözyaşlarını ve öfkesini tutamadı. Onun gözyaşlarına bizler de ortak olduk. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çerkezköy Belediyesi işçilerinin köpeği götürmeye çalıştıklarını gören küçük kız, köpeğin zaten yaşlı olduğunu ve bir şey yapmadığını gözyaşlarıyla anlatmak istedi.

Çerkezköy Belediyesi işçilerinin köpeği götürmeye çalıştıklarını gören küçük kız, köpeğin zaten yaşlı olduğunu ve bir şey yapmadığını gözyaşlarıyla anlatmak istedi.

Belediye işçilerinden birinin küçük kıza “bağırma” dediği duyulurken, küçük kızın ve köpeğin o hali yürekleri parçaladı.

Belediye işçilerinden birinin küçük kıza “bağırma” dediği duyulurken, küçük kızın ve köpeğin o hali yürekleri parçaladı.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
8
2
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın