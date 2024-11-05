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Sokakta Gördüğü Yavru Kediye Sarılan Küçük Çocuk Kalpleri Eritti

Sokakta Gördüğü Yavru Kediye Sarılan Küçük Çocuk Kalpleri Eritti

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
05.11.2024 - 18:25

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Sokakta gördüğü yavru kediyi kucağına alıp seven küçük çocuğun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Kediye defalarca sarılıp, öpen çocuğun o anları izleyenlerin kalplerini eritti. 

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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'dmetul' adıyla paylaşım yapan anne, kızının yavru kediyle oynadığı anları kayda aldı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'dmetul' adıyla paylaşım yapan anne, kızının yavru kediyle oynadığı anları kayda aldı.

Sokakta gördüğü yavru kediyi sevgiye boğan ufaklığın görüntüleri izleyenlerin kalplerini eritti.

Sokakta gördüğü yavru kediyi sevgiye boğan ufaklığın görüntüleri izleyenlerin kalplerini eritti.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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