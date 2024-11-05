Sokakta Gördüğü Yavru Kediye Sarılan Küçük Çocuk Kalpleri Eritti

Sokakta gördüğü yavru kediyi kucağına alıp seven küçük çocuğun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Kediye defalarca sarılıp, öpen çocuğun o anları izleyenlerin kalplerini eritti.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'dmetul' adıyla paylaşım yapan anne, kızının yavru kediyle oynadığı anları kayda aldı.
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Sokakta gördüğü yavru kediyi sevgiye boğan ufaklığın görüntüleri izleyenlerin kalplerini eritti.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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