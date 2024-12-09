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İstanbul’da Demir Korkulukların Üzerinde Yürüyen Kişiyi Görenler Kayda Aldı: Kimse Anlam Veremedi

İstanbul’da Demir Korkulukların Üzerinde Yürüyen Kişiyi Görenler Kayda Aldı: Kimse Anlam Veremedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2024 - 13:05

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@ibrhmkarahn adlı TikTok kullanıcısı sabah 07.00 sularında trafikte ilerlerken demir korkulukların üzerinde yürüyen bir kişi görmüştü. Hemen kaydı başlatan genç, videoyu sosyal medyada paylaşınca yalnız olmadığını anladı. Yorumlarda buluşan izleyiciler aynı kişiyi birçok kez orada gördüklerini dile getirdi. Kimileri de goygoya vurmadan yapamadı. Gelin detaylara geçelim.

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İstanbul Ataşehir’de demir korkulukların üzerinde yürüyen kişi adeta canını hiçe saymıştı. Yorumlardan anlaşıldığı üzere bunu ilk yapışı da değildi.

İstanbul Ataşehir’de demir korkulukların üzerinde yürüyen kişi adeta canını hiçe saymıştı. Yorumlardan anlaşıldığı üzere bunu ilk yapışı da değildi.

Kimse olanlara anlam veremezken, kullanıcılar “derin düşüncelere dalma” vakti gelmiştir şakaları yaptı.

Kimse olanlara anlam veremezken, kullanıcılar “derin düşüncelere dalma” vakti gelmiştir şakaları yaptı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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