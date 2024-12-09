Eline Konan Uğur Böceğine Sinirlenen Tatlı Çocuk Kızdığı Anlarla Kalpleri Eritti

Uğur böcekleri canlı renkleriyle çocuklara her zaman ilgi çekici gelmiştir. Şimdiyse eline uğur böceği konan bir kızın yaşadığı hayal kırıklığıyla karşınızdayız. Tatlı kız eline konan uğur böceğiyle video çekmek istemişti ancak pek de istediği gibi olmadı. Uğur böceği tatlı kızı sinirlendirecek bir şey yapmıştı. Gelin detaylara geçelim.
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Tatlı kız uğur böceği eline pisleyince ağlamaya başlamıştı ve sinirlenmişti.
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Uğur böceğine kızdığı anlarda söylediği cümleler hepimizi güldürdü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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