Kız Arkadaşıyla Video Çekerken Yanlarına Gelerek Mekana Girmelerine Yardımcı Olmaları Teklif Edildi

İki genç arkadaş bir bankta otururken başlarına gelen olayı sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla büyük yankı uyandırdı. Genç kadınlar anı olsun düşüncesiyle birbirleriyle geçirdikleri vakitleri videoya aldıklarını belirtmişlerdi. Telefon kayıttayken yanlarına gelen bir adam arkadaşıyla mekana girmek için genç kadınların yanına gelerek eşlik edip edemeyeceklerini sordu. Kadınlar ise oldukça sert bir şekilde cevaplarını verdi.