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Kız Arkadaşıyla Video Çekerken Yanlarına Gelerek Mekana Girmelerine Yardımcı Olmaları Teklif Edildi

Kız Arkadaşıyla Video Çekerken Yanlarına Gelerek Mekana Girmelerine Yardımcı Olmaları Teklif Edildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2024 - 15:56

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İki genç arkadaş bir bankta otururken başlarına gelen olayı sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla büyük yankı uyandırdı. Genç kadınlar anı olsun düşüncesiyle birbirleriyle geçirdikleri vakitleri videoya aldıklarını belirtmişlerdi. Telefon kayıttayken yanlarına gelen bir adam arkadaşıyla mekana girmek için genç kadınların yanına gelerek eşlik edip edemeyeceklerini sordu. Kadınlar ise oldukça sert bir şekilde cevaplarını verdi.

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Adam, arkadaşının memleketten geldiğini ve girmek istedikleri mekana tek başlarına alınmadıklarını söylemişti.

Adam, arkadaşının memleketten geldiğini ve girmek istedikleri mekana tek başlarına alınmadıklarını söylemişti.

Kadınlar ise “Saçmalama istersen, hadi kardeşim” diyerek adamı uzaklaştırdı.

Kadınlar ise “Saçmalama istersen, hadi kardeşim” diyerek adamı uzaklaştırdı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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garibann

arkadaş memleketten geldi ne ulan açız der gibi :))))))

Bayram Sarı

Ve bu elit kızlar son sefer belediye otobüse binip yavaşca uzaklaştılar