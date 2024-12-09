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Bir Kadın Olarak Gezdiği Şehirlerde Ne Kadar Güvende Hissettiğini Puanlayan İçerik Üreticisi

Bir Kadın Olarak Gezdiği Şehirlerde Ne Kadar Güvende Hissettiğini Puanlayan İçerik Üreticisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2024 - 15:10

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Bir içerik üreticisi, gezdiği şehirler arasından hangisinde daha güvenli hangisinde daha güvensiz hissettiğini puanlayarak listedi. İçerik üreticisi özellikle “bir kadın olarak” bu puanlamaları yaptığını belirtmişti. Şehirler arasında; Berlin, Venedik, Paris, Giethoorn ve Barselona vardı. Gelin detaylara geçelim.

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10 üzerinden puanlama yapan kadının en güvende hissettiği şehir 10 puanla Hollanda’da yer alan Giethoorn olmuştu.

10 üzerinden puanlama yapan kadının en güvende hissettiği şehir 10 puanla Hollanda’da yer alan Giethoorn olmuştu.

En güvensiz hissettiği şehir ise 2 puanla İspanya’nın popüler şehri Barselona’ydı.

En güvensiz hissettiği şehir ise 2 puanla İspanya’nın popüler şehri Barselona’ydı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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