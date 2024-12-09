Bir Kadın Olarak Gezdiği Şehirlerde Ne Kadar Güvende Hissettiğini Puanlayan İçerik Üreticisi

Bir içerik üreticisi, gezdiği şehirler arasından hangisinde daha güvenli hangisinde daha güvensiz hissettiğini puanlayarak listedi. İçerik üreticisi özellikle “bir kadın olarak” bu puanlamaları yaptığını belirtmişti. Şehirler arasında; Berlin, Venedik, Paris, Giethoorn ve Barselona vardı. Gelin detaylara geçelim.