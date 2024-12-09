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Tırın Camında Göz Şeklinde Ledleri Gören Vatandaş Hem Korktu Hem Beğendi

Tırın Camında Göz Şeklinde Ledleri Gören Vatandaş Hem Korktu Hem Beğendi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2024 - 15:56

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@tuncayaslann adkı TikTok hesabından içerikler üreten bir vatandaş, bir tesisten çıkarken gördüğü tırı videoya alarak hesabından paylaştı. Kısa sürede 3 milyonu aşkın izlenme alan video herkesin ilgisini çekmişti. Motorcuların kullandığı çantalarda led gözler tercih edildiğini görmüştük. Ancak bu sefer o gözler bir tırın ön camında yer alıyordu. Gelin detaylara geçelim.

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Tırın ön camındaki led gözleri gören vatandaş birden karşısında görünce korktuğunu dile getirmişti.

Tırın ön camındaki led gözleri gören vatandaş birden karşısında görünce korktuğunu dile getirmişti.

Ancak sonrasında çok beğendiğini de dile söyledi. Yorumlarda buluşan izleyiciler de içerik üreticisiyle hemfikirdi.

Ancak sonrasında çok beğendiğini de dile söyledi. Yorumlarda buluşan izleyiciler de içerik üreticisiyle hemfikirdi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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