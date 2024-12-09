Tırın Camında Göz Şeklinde Ledleri Gören Vatandaş Hem Korktu Hem Beğendi

@tuncayaslann adkı TikTok hesabından içerikler üreten bir vatandaş, bir tesisten çıkarken gördüğü tırı videoya alarak hesabından paylaştı. Kısa sürede 3 milyonu aşkın izlenme alan video herkesin ilgisini çekmişti. Motorcuların kullandığı çantalarda led gözler tercih edildiğini görmüştük. Ancak bu sefer o gözler bir tırın ön camında yer alıyordu. Gelin detaylara geçelim.