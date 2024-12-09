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2 Üniversite Bitirip Öğretmenliğe Atanamayan Genç Tepkisini Metroda Haykırdı: "Kasiyer Oldum Anne Gurur Duy"

2 Üniversite Bitirip Öğretmenliğe Atanamayan Genç Tepkisini Metroda Haykırdı: "Kasiyer Oldum Anne Gurur Duy"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
09.12.2024 - 16:36

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Mülakat mağdurlarının her geçen gün arttığı Türkiye'de 2 üniversite bitirdikten sonra öğretmenlik mesleğine atanamadığını söyleyen bir gencin metroda yaptığı protesto sosyal medyada gündem oldu. Üzerinde bir market zincirinin tişörtü bulunan genç, '2 üniversite bitirdim, öğretmenliği kazandım. İki yıldır atanamıyorum. Şimdi A-101’de işe başladım. Anne, oğlunla gurur duy.” dedi.

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2 Üniversite bitirdiğini ve öğretmenliğe atanamadığını söyleyen genç metroda derdini haykırarak isyan etti.

2 Üniversite bitirdiğini ve öğretmenliğe atanamadığını söyleyen genç metroda derdini haykırarak isyan etti.

Üzerinde market zinciri tişörtü bulunan genç, "2 üniversite bitirdim, öğretmenliği kazandım. İki yıldır atanamıyorum. Şimdi A-101’de işe başladım. Anne, oğlunla gurur duy.” dedi.

Üzerinde market zinciri tişörtü bulunan genç, "2 üniversite bitirdim, öğretmenliği kazandım. İki yıldır atanamıyorum. Şimdi A-101’de işe başladım. Anne, oğlunla gurur duy.” dedi.

İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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