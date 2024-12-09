75 Yaşındaki Vatandaş Türkiye Ekonomisine İsyan Etti: "Ben Yine de İktidara Kızmıyorum"

Sokak röportajına konuşan 75 yaşındaki vatandaş Türkiye ekonomisinin son dönemlerdeki haline isyan etti. Bu yaşına kadar Türkiye'de hiç bu kadar kötü ekonomi görmediğini söyleyen vatandaş, 'Ülkemiz istila edilmiş, topraklar yabancılara satılmışken, benim insanım yoksullukla boğuşurken başkalarını doyurmak ne kadar doğru? Ben yine de iktidara kızmıyorum, 22 yıldır aynı yalanların peşinden koşanlara kızıyorum.” dedi.