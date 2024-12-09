75 Yaşındaki Vatandaş Türkiye Ekonomisine İsyan Etti: "Ben Yine de İktidara Kızmıyorum"

Sokak röportajına konuşan 75 yaşındaki vatandaş Türkiye ekonomisinin son dönemlerdeki haline isyan etti. Bu yaşına kadar Türkiye'de hiç bu kadar kötü ekonomi görmediğini söyleyen vatandaş, 'Ülkemiz istila edilmiş, topraklar yabancılara satılmışken, benim insanım yoksullukla boğuşurken başkalarını doyurmak ne kadar doğru? Ben yine de iktidara kızmıyorum, 22 yıldır aynı yalanların peşinden koşanlara kızıyorum.” dedi.
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Sokak 54 isimli röportaj kanalının mikrofonlarına konuşan 75 yaşındaki yaşlı adamın 'ekonomi' isyanı sosyal medyada gündem oldu.
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75 yıllık hayatı boyunca Türkiye'nin hiç bu kadar kötü bir ekonomiye sahip olmadığını söyleyen vatandaş, "Ülkemiz istila edilmiş, topraklar yabancılara satılmışken, benim insanım yoksullukla boğuşurken başkalarını doyurmak ne kadar doğru? Ben yine de iktidara kızmıyorum, 22 yıldır aynı yalanların peşinden koşanlara kızıyorum.” dedi.
İşte vatandaşın isyanı; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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