Narkoz Etkisindeki Kadına 'Doğum Yaptın' Şakası! "Onun Babası Yok, Ben Varım"

Burun estetiği ameliyatı olan yeğenine narkoz etkisi altındayken 'Doğum yaptın' diyerek altın taktıran teyzenin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. genç kadının kucağına bıraktığı oyuncak bebeğe altın takan teyze, 'Allah analı babalı büyütsün' dedi. Bunun üzeri narkoz etkisindeyken konuşmakta güçlük çeken genç kadın, 'Onun babası yok, ben varım.' dedi.
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Burun estetiği ameliyatı olan yeğenine oyuncak bebek vererek altın taktıran teyzenin kaydettiği görüntüler izleyenleri güldürdü.
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Narkoz etkisindeki genç kadına, "Allah analı babalı büyütsün" diyen teyze, "Onun babası yok, ben varım" yanıtını aldı.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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