Adem Kılıçcı ve Atakan Arslan'ın İddialarına İlişkin Bilgehan Demir'den Açıklama Geldi

Adem Kılıçcı ve Atakan Arslan'ın İddialarına İlişkin Bilgehan Demir'den Açıklama Geldi
Adem Kılıçcı ve Atakan Arslan'ın İddialarına İlişkin Bilgehan Demir'den Açıklama Geldi
Adem Kılıçcı ve Atakan Arslan'ın Survivor 2022 All-Star programında yaşadıkları gerilimin yankıları devam ediyor. Uzun süredir araları açık olan ikili hala barışmış değil. Yakın geçmişte Bilgehan Demir'in bir videosuyla yeniden karşı karşıya gelen ikilinin arasındaki buzlar bir türlü erimiyor. Son videodan sonra tartışma iyice alevlenince Bilgehan Demir, canlı yayın açarak olayın perde arkasını anlattı. Avatar Atakan'la ayrı bir yayın yapıp yapmayacakları sorusunun cevabını da yayında verdi.
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Hatırlarsanız, Adem Kılıçcı'nın Bilgehan Demir'le yaptığı bir röportajdan sonra Atakan Arslan uzun bir yorum yazmış ve Adem Kılıçcı'dan da kendisine cevap gelmişti.
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Bilgehan Demir, bir canlı yayın açarak son yaşanan tartışmanın bilinmeyenlerini anlattı. ''Normalde YouTuber'lar için bir dövüş organizasyonu düzenleyecektik. Enes Batur ve Reynmen gibi isimlerin dövüşeceği bir organizasyon planlıyorduk. Main event olarak da Adem Kılıçcı'nın karşısına iyi bir rakip arıyorduk. Sonra aklımıza Avatar Atakan geldi. Hem Atakan hem de Adem bu teklife sıcak bakıyordu.'' diye olayı anlatmaya başladı Bilgehan Demir.
Ancak sonrasında YouTuber'lar yüzünden organizasyonun iptal olduğunu anlattı. Tartışmalara son vermek isteyen Bilgehan Demir, ne Adem'in ne de Atakan'ın dövüşten kaçtığını söyledi.
Ayrıca Adem Kılıçcı'nın ardından Atakan'ı da yayına davet eden Demir, Avatar Atakan'dan ''Ben Adem'e daha fazla prim yaptırmayacağım'' cevabı aldığını söyledi.
Bilgehan Demir'in açıklamalarını şuradan izleyebilirsiniz👇
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