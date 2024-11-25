Adem Kılıçcı - Avatar Atakan Tartışmasında Son Perde: Son Röportaj İkiliyi Bir Kez Daha Karşı Karşıya Getirdi
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Adem Kılıçcı - Avatar Atakan Tartışmasında Son Perde: Son Röportaj İkiliyi Bir Kez Daha Karşı Karşıya Getirdi
Survivor programıyla tanınırlığı artan Milli Boksör Adem Kılıçcı, Bilgehan Demir'in YouTube kanalına konuk oldu. Fight Club Türkiye hesabından paylaşılan röportajda Adem Kılıçcı birçok soruya cevap verdi. Röportajda Jake Paul - Mike Tyson maçının yanı sıra Avatar Atakan ve Turabi ile tartışmaları da soruldu. Adem Kılıçcı'nın sorulan sorulara verdiği cevaplar gündem olurken, Avatar Atakan'dan tartışmayı alevlendirecek bir cevap geldi.
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Spor camiasının tanınan simalarından biri olan Bilgehan Demir, milli boksör ve Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'yı Fight Club Türkiye kanalında ağırladı.
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53 dakikalık bir röportaj içeren program, Adem Kılıçcı'nın Mike Tyson - Jake Paul maçını yorumlamasıyla başladı. Daha sonra konu, Adem Kılıçcı'nın yine bir Survivor şampiyonu olan Avatar Atakan ile yaşadığı tartışmaya geldi.
Hatırlarsanız, ikili arasında Survivor 2022 All-Star programında çok şiddetli tartışmalar yaşanmış ve önceden iki dost olan bu ikili tartışmaların ardından görüşmeyi kesmişti.
Programın ilerleyen dakikalarında Bilgehan Demir'in sorduğu ''Tıpkı Jake Paul - Mike Tyson maçı gibi Avatar Atakan'la senin aranda bir maç düzenlense dövüşmez misiniz?'' sorusuna Adem Kılıçcı'dan çok konuşulacak bir yanıt geldi.
Atakan'ın dışarıda yapamayacağı şeyleri orada yapmaya çalıştığını ve bu yüzden kendisiyle görüşme taraftarı olmadığını söyleyen Adem Kılıçcı, ''Atakan'ı sen zamanında bana gönderdiğinde onunla çok antrenman yaptığımı iyi bilirsin. O zaman bile ona ne kadar tolerans gösterdiğimi bilir. O zaman bile Atakan'a vururdum, dinlendirirdim.'' dedi.
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''Atakan daha boksu bilmezken gelip benimle salonda antrenman yapardı'' diyen Adem Kılıçcı'nın anlattığına göre Bilgehan Demir, zamanında Adem Kılıçcı'yı aramış ve Atakan ile birlikte çalışmalarına önayak olmuş.
Bilgehan Demir, Adem Kılıçcı'yı arayıp ricada bulunarak ''Atakan'ın yumrukları yeterince iyi değil, seninle çalışıp boks öğrensin'' demiş.
Ayrıca Adem Kılıçcı, sosyal medyada iddia edilenin aksine Avatar Atakan'dan kendisine herhangi bir maç teklifi gelmediğini söyledi.
Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz. Avatar Atakan ile ilgili söylediği tartışma yaratan sözler 34. dakikadan itibaren başlıyor👇
İlgili röportajın gerçekleştiği YouTube videosuna Avatar Atakan'dan uzun bir cevap geldi👇
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Atakan Arslan'ın cevabını özetleyecek olursak Atakan, Adem'e maç teklif ettiğini ancak Adem'in ''Sakatlık olur'' düşüncesiyle teklifi kabul etmediğini söylüyor ve Bilgehan Demir'i de şahit gösteriyor.
Atakan'ın bu yorumuna Twitter (X) hesabından cevap veren Adem Kılıçcı şunları söyledi👇
Hemen ardından ise şu tweet'i attı👇
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