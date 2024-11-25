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Adem Kılıçcı - Avatar Atakan Tartışmasında Son Perde: Son Röportaj İkiliyi Bir Kez Daha Karşı Karşıya Getirdi

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Adem Kılıçcı - Avatar Atakan Tartışmasında Son Perde: Son Röportaj İkiliyi Bir Kez Daha Karşı Karşıya Getirdi

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
25.11.2024 - 11:59

Survivor programıyla tanınırlığı artan Milli Boksör Adem Kılıçcı, Bilgehan Demir'in YouTube kanalına konuk oldu. Fight Club Türkiye hesabından paylaşılan röportajda Adem Kılıçcı birçok soruya cevap verdi. Röportajda Jake Paul - Mike Tyson maçının yanı sıra Avatar Atakan ve Turabi ile tartışmaları da soruldu. Adem Kılıçcı'nın sorulan sorulara verdiği cevaplar gündem olurken, Avatar Atakan'dan tartışmayı alevlendirecek bir cevap geldi.

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Spor camiasının tanınan simalarından biri olan Bilgehan Demir, milli boksör ve Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'yı Fight Club Türkiye kanalında ağırladı.

Spor camiasının tanınan simalarından biri olan Bilgehan Demir, milli boksör ve Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'yı Fight Club Türkiye kanalında ağırladı.

53 dakikalık bir röportaj içeren program, Adem Kılıçcı'nın Mike Tyson - Jake Paul maçını yorumlamasıyla başladı. Daha sonra konu, Adem Kılıçcı'nın yine bir Survivor şampiyonu olan Avatar Atakan ile yaşadığı tartışmaya geldi.

53 dakikalık bir röportaj içeren program, Adem Kılıçcı'nın Mike Tyson - Jake Paul maçını yorumlamasıyla başladı. Daha sonra konu, Adem Kılıçcı'nın yine bir Survivor şampiyonu olan Avatar Atakan ile yaşadığı tartışmaya geldi.

Hatırlarsanız, ikili arasında Survivor 2022 All-Star programında çok şiddetli tartışmalar yaşanmış ve önceden iki dost olan bu ikili tartışmaların ardından görüşmeyi kesmişti.

Hatırlarsanız, ikili arasında Survivor 2022 All-Star programında çok şiddetli tartışmalar yaşanmış ve önceden iki dost olan bu ikili tartışmaların ardından görüşmeyi kesmişti.

Programın ilerleyen dakikalarında Bilgehan Demir'in sorduğu ''Tıpkı Jake Paul - Mike Tyson maçı gibi Avatar Atakan'la senin aranda bir maç düzenlense dövüşmez misiniz?'' sorusuna Adem Kılıçcı'dan çok konuşulacak bir yanıt geldi.

Programın ilerleyen dakikalarında Bilgehan Demir'in sorduğu ''Tıpkı Jake Paul - Mike Tyson maçı gibi Avatar Atakan'la senin aranda bir maç düzenlense dövüşmez misiniz?'' sorusuna Adem Kılıçcı'dan çok konuşulacak bir yanıt geldi.

Atakan'ın dışarıda yapamayacağı şeyleri orada yapmaya çalıştığını ve bu yüzden kendisiyle görüşme taraftarı olmadığını söyleyen Adem Kılıçcı, ''Atakan'ı sen zamanında bana gönderdiğinde onunla çok antrenman yaptığımı iyi bilirsin. O zaman bile ona ne kadar tolerans gösterdiğimi bilir. O zaman bile Atakan'a vururdum, dinlendirirdim.'' dedi.

Atakan'ın dışarıda yapamayacağı şeyleri orada yapmaya çalıştığını ve bu yüzden kendisiyle görüşme taraftarı olmadığını söyleyen Adem Kılıçcı, ''Atakan'ı sen zamanında bana gönderdiğinde onunla çok antrenman yaptığımı iyi bilirsin. O zaman bile ona ne kadar tolerans gösterdiğimi bilir. O zaman bile Atakan'a vururdum, dinlendirirdim.'' dedi.
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''Atakan daha boksu bilmezken gelip benimle salonda antrenman yapardı'' diyen Adem Kılıçcı'nın anlattığına göre Bilgehan Demir, zamanında Adem Kılıçcı'yı aramış ve Atakan ile birlikte çalışmalarına önayak olmuş.

''Atakan daha boksu bilmezken gelip benimle salonda antrenman yapardı'' diyen Adem Kılıçcı'nın anlattığına göre Bilgehan Demir, zamanında Adem Kılıçcı'yı aramış ve Atakan ile birlikte çalışmalarına önayak olmuş.

Bilgehan Demir, Adem Kılıçcı'yı arayıp ricada bulunarak ''Atakan'ın yumrukları yeterince iyi değil, seninle çalışıp boks öğrensin'' demiş.

Bilgehan Demir, Adem Kılıçcı'yı arayıp ricada bulunarak ''Atakan'ın yumrukları yeterince iyi değil, seninle çalışıp boks öğrensin'' demiş.

Ayrıca Adem Kılıçcı, sosyal medyada iddia edilenin aksine Avatar Atakan'dan kendisine herhangi bir maç teklifi gelmediğini söyledi.

Ayrıca Adem Kılıçcı, sosyal medyada iddia edilenin aksine Avatar Atakan'dan kendisine herhangi bir maç teklifi gelmediğini söyledi.

Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz. Avatar Atakan ile ilgili söylediği tartışma yaratan sözler 34. dakikadan itibaren başlıyor👇

İlgili röportajın gerçekleştiği YouTube videosuna Avatar Atakan'dan uzun bir cevap geldi👇

İlgili röportajın gerçekleştiği YouTube videosuna Avatar Atakan'dan uzun bir cevap geldi👇

''Videonun bana atılması üzerine izledim genelde pek cevap vermem çünkü her ağzı olan konuşur ama bazı şeyleri netleştirmek lazım. Biraz önce izleyip Bilgehan Demir'i arayarak dedim ki 'Burada neden müdahale etmedin? Sanki Adem bana boks öğretmiş, nasıl oldu dedim beni dinlendirirmiş ne diyor dedim 😂'  Bu çocugun bu hayalperest tarafını seviyorum ama yalanı sevmem. Bilgehan da 'Glory'de dövüştüğün zaman tekmelerin çok iyiydi, boks yönünü biraz daha geliştirmen gerekiyordu. Bu sebeple sadece boks kısmına odaklanman için partnerlere ihtiyacın vardı. Ben de Adem'i tanıdığım için aradım ve sizi buluşturdum' dedi. Sonrasında ise biz bir elin parmağını geçmeyecek kadar antrenman yaptık. Ama aldığı darbelerden hatırlamıyor olabilir bu birincisi.

İkincisi, Bilgehan Demir'e şu konuda kızdım, 'Bana teklif gelmedi' diyor ya neden konuya girip hatırlatmadın bir gün Bilgehan Demir bana 'Ayarlarsak Adem’le dövüşür müsünüz?' dedi. Ben de 'Olur tabii' dedim ve ardından Adem’i aradı benim yanımda ve hoparlörde. O zamanlar zaten Adem’le görüşüyoruz, toplu konuşuyoruz, 'Atakan’la maç yapar mısın?' dedi. Adem biraz kemküm ettikten sonra 'Yaparım ama hangi kurallarla dövüşeceğiz, boks yapalım' dedi. Kendisinin iyi olduğunu düşündüğü, tehlikenin olmadığı alanlarda cesur olmayı sever. Ben de 'Niye boks yapıyoruz muay thai yapalım?' dedim.

Sonra Bilgehan, 'Bir maç boks, bir maç muay thai yapın' dedi. Evet, her şey serbest olsun dedim. 2. maçta Adem de 'Sen yara vermek istiyorsun' dedi. Sakatlık olur vs diyerek r yaptı ve konu havada kaldı. Bunu buraya yazıyorum ki bir kelime hatam varsa Bilgehan Abi de yok öyle olmadı desin.

Kendisine 'Neden bir şey demedin' dediğimde de 'Ben yayıncıyım seni veya bir başkasını haklı gösteremem veya savunamam' dedi. Ona da hak veriyorum. Üçüncü konu ise Survivor'da herkese vururum, atarım, yatarım diye diklenmelerin sonunda bir gün aynı hatayı bana yaptıgında 'Vursana' dedim hadi gelip bi merak ettim nasıl oluyo hep rüzgardasın. Sonra produksiyonun da dokunuşlarıyla mevzu bitti. Fikir olarak karşıma gelecekler diyor ya, fikrinin ve dilinin yetmediği bana karşı gelemediği ağlayarak konseyi terk ettiği gunleri de Acun Abi'ye sorabilirsiniz. Onu da açıkça yazıyorum ki kim daha net konusuyo anlaşılsın yarışmacılar da bilir  neyse daha cok şey anlatırım da bu kadar prim yeter. Amacım bunu bir polemiğe çevirmek değil ama doğruların bilinmesi lazım. Hadi Allah'a emaet güzel insanlar.''

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Atakan Arslan'ın cevabını özetleyecek olursak Atakan, Adem'e maç teklif ettiğini ancak Adem'in ''Sakatlık olur'' düşüncesiyle teklifi kabul etmediğini söylüyor ve Bilgehan Demir'i de şahit gösteriyor.

Atakan Arslan'ın cevabını özetleyecek olursak Atakan, Adem'e maç teklif ettiğini ancak Adem'in ''Sakatlık olur'' düşüncesiyle teklifi kabul etmediğini söylüyor ve Bilgehan Demir'i de şahit gösteriyor.

Atakan'ın bu yorumuna Twitter (X) hesabından cevap veren Adem Kılıçcı şunları söyledi👇

Atakan'ın bu yorumuna Twitter (X) hesabından cevap veren Adem Kılıçcı şunları söyledi👇
twitter.com

''Açıp Bilgehan Abi'ye soracağına bana sorsaydın ya çocuk. Yalan destan yazmışsın. Seversin :) O konseyde, ağladı, terk etti dediği, Acun Abi'ye sorabilirsiniz mevzularını da anlatıcam. Bilgehan'ı şahit gösterdiği maç konuşmasını da :) #Diablo 😈''

Hemen ardından ise şu tweet'i attı👇

Hemen ardından ise şu tweet'i attı👇
twitter.com

''Neyse önemli değil. Videomun altında uzun bi yorumun olsun :)''

Siz bu tartışmada kimi haklı görüyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

Siz bu tartışmada kimi haklı görüyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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