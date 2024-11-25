Adem Kılıçcı - Avatar Atakan Tartışmasında Son Perde: Son Röportaj İkiliyi Bir Kez Daha Karşı Karşıya Getirdi

''Videonun bana atılması üzerine izledim genelde pek cevap vermem çünkü her ağzı olan konuşur ama bazı şeyleri netleştirmek lazım. Biraz önce izleyip Bilgehan Demir'i arayarak dedim ki 'Burada neden müdahale etmedin? Sanki Adem bana boks öğretmiş, nasıl oldu dedim beni dinlendirirmiş ne diyor dedim 😂' Bu çocugun bu hayalperest tarafını seviyorum ama yalanı sevmem. Bilgehan da 'Glory'de dövüştüğün zaman tekmelerin çok iyiydi, boks yönünü biraz daha geliştirmen gerekiyordu. Bu sebeple sadece boks kısmına odaklanman için partnerlere ihtiyacın vardı. Ben de Adem'i tanıdığım için aradım ve sizi buluşturdum' dedi. Sonrasında ise biz bir elin parmağını geçmeyecek kadar antrenman yaptık. Ama aldığı darbelerden hatırlamıyor olabilir bu birincisi.

İkincisi, Bilgehan Demir'e şu konuda kızdım, 'Bana teklif gelmedi' diyor ya neden konuya girip hatırlatmadın bir gün Bilgehan Demir bana 'Ayarlarsak Adem’le dövüşür müsünüz?' dedi. Ben de 'Olur tabii' dedim ve ardından Adem’i aradı benim yanımda ve hoparlörde. O zamanlar zaten Adem’le görüşüyoruz, toplu konuşuyoruz, 'Atakan’la maç yapar mısın?' dedi. Adem biraz kemküm ettikten sonra 'Yaparım ama hangi kurallarla dövüşeceğiz, boks yapalım' dedi. Kendisinin iyi olduğunu düşündüğü, tehlikenin olmadığı alanlarda cesur olmayı sever. Ben de 'Niye boks yapıyoruz muay thai yapalım?' dedim.

Sonra Bilgehan, 'Bir maç boks, bir maç muay thai yapın' dedi. Evet, her şey serbest olsun dedim. 2. maçta Adem de 'Sen yara vermek istiyorsun' dedi. Sakatlık olur vs diyerek r yaptı ve konu havada kaldı. Bunu buraya yazıyorum ki bir kelime hatam varsa Bilgehan Abi de yok öyle olmadı desin.

Kendisine 'Neden bir şey demedin' dediğimde de 'Ben yayıncıyım seni veya bir başkasını haklı gösteremem veya savunamam' dedi. Ona da hak veriyorum. Üçüncü konu ise Survivor'da herkese vururum, atarım, yatarım diye diklenmelerin sonunda bir gün aynı hatayı bana yaptıgında 'Vursana' dedim hadi gelip bi merak ettim nasıl oluyo hep rüzgardasın. Sonra produksiyonun da dokunuşlarıyla mevzu bitti. Fikir olarak karşıma gelecekler diyor ya, fikrinin ve dilinin yetmediği bana karşı gelemediği ağlayarak konseyi terk ettiği gunleri de Acun Abi'ye sorabilirsiniz. Onu da açıkça yazıyorum ki kim daha net konusuyo anlaşılsın yarışmacılar da bilir neyse daha cok şey anlatırım da bu kadar prim yeter. Amacım bunu bir polemiğe çevirmek değil ama doğruların bilinmesi lazım. Hadi Allah'a emaet güzel insanlar.''