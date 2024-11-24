Yarışmada İlk 10 Belli Oldu: MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?
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Yarışmada İlk 10 Belli Oldu: MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?
MasterChef'te ilk 10 yarışmacı sonunda belli oldu. Büyük finale yaklaşık bir buçuk ay kalmasının ardından yapılan yemeklerin zorluk seviyesiyle birlikte heyecan da arttı. Eda, Muratcan, Semih ve Kaan'ın eleme olduğu gecede kıyasıya bir mücadele yaşandı. 11. olarak MasterChef'e veda eden kim oldu?
MasterChef'te bu hafta kim elendi?
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MasterChef'te geçtiğimiz hafta elenen isim, yarışmanın favorilerinden görülen Ezgi olmuştu.
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Heyecanlı başlayan yeni haftada Mavi takım kaptanı Onur olurken, Kırmızı takım kaptanı ise Eda oldu.
Takımlar şu şekilde belirlendi:
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Haftanın ilk dokunulmazlığını Mavi takımın kazanmasının ardından, Kırmızı takımdan belirlenen ilk eleme adayı Kaan oldu.
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İkinci dokunulmazlığı kazanan taraf bu kez Kırmızı takımdı. Mavi takımın eleme adayı ise Semih oldu.
Mavi takımın aldığı ikinci dokunulmazlığın ardından bu kez Kırmızı takım kaptanı Eda eleme adayı oldu.
Bireysel oynanan eleme oyununun ardından son aday ise Muratcan oldu.
İlk turda safranın ana ürün olmasıyla birlikte, ikinci turda Danilo Şef'in Magnifico adlı tabağı yapıldı.
Yarışmaya veda eden isim Muratcan oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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