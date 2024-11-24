Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları gelirken biz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meryem'in Zeynep'e çıkışı yüzümüzü güldürdü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılın çifti olurdu
Şerbo'da uzaklara daldıran öpüşme sahnesi
Cüneyd Efendi'ye benzeyen çocuk
Siz ne düşünüyorsunuz?
😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
😂
😂
😂
😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kime benziyor sonunda bulduk😂
😂
😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
😂
Bizdir😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın