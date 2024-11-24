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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.11.2024 - 17:03

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları gelirken biz

Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları gelirken biz
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Kızıl Goncalar Vahit

Meryem CünZey fanlarını rahat bırak!

Meryem'in Zeynep'e çıkışı yüzümüzü güldürdü

Meryem'in Zeynep'e çıkışı yüzümüzü güldürdü
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Haklı bir isyan

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Yılın çifti olurdu

Yılın çifti olurdu
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Şerbo'da uzaklara daldıran öpüşme sahnesi

Şerbo'da uzaklara daldıran öpüşme sahnesi
twitter.com

Cüneyd Efendi'ye benzeyen çocuk

Cüneyd Efendi'ye benzeyen çocuk
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

😂

😂
twitter.com
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😂

😂
twitter.com

😂

😂

😂
twitter.com

😂

😂
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😂

😂
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Kime benziyor sonunda bulduk😂

Kime benziyor sonunda bulduk😂
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😂
twitter.com

😂

😂

😂
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😂

😂
twitter.com

Bizdir😂

Bizdir😂
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Haftanın gündemi Wanda-Icardi kavgası😂

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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