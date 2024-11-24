RTÜK Başkanı'ndan Dizi ve Programlar İçin Sert Açıklama: "İslamofobiyi Körükleyici Yayınlara İzin Vermeyiz!"
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RTÜK Başkanı'ndan Dizi ve Programlar İçin Sert Açıklama: "İslamofobiyi Körükleyici Yayınlara İzin Vermeyiz!"
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, televizyonda yer alan dizi, program ve spor müsabakalarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. 'RTÜK ve şahsım üzerinden yapılan eleştiriler ve yapıcı yorumların tamamını dikkatle takip ediyoruz.' diyen Şahin, RTÜK'ün sansür kurumu olmadığını vurguladı. 'Üst Kurulumuz son dönemde millî ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara 119 kez müeyyide uygulamıştır. Şiddet içeriklerine 18, terör propagandası içeren yayınlara ise 14 kez yaptırım uygulanmıştır.' diyen RTÜK Başkanı, yayınladığı mesajda sert ifadelere yer verdi.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dizi, program ve spor müsabakalarıyla ilgili RTÜK ve şahsı üzerinden yapılan eleştiriler ve yapıcı yorumların tamamını dikkatle takip ettiklerini belirtti.
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Dizi, program ve spor müsabakalarıyla ilgili oldukça sert açıklamalarda bulunan Şahin, RTÜK'ün sansür kurumu olmadığını vurguladı.
"RTÜK, çağın hastalığı İslamofobiyi körükleyici yayınlara asla ve asla müsaade etmez." diyen RTÜK Başkanı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi.
"RTÜK millî güvenliğimizi tehdit eden, terör ve terör propagandası içeren yayınlara geçit vermez ve bağımsız mahkemelerimiz tarafından verilen yayın yasaklarını uygulamayan yayıncı kuruluşları görmezden gelemez. Yayınlarda özellikle dramatik yapımlar olarak adlandırdığımız dizilerde barış dini olan İslam karşıtı sahnelere, dinimize mensup kimseleri küçük düşüren, din adamlarımızı hor gören içeriklere fırsat vermez."
"Son dönemde İslam karşıtı ve muhafazakâr camiaya yönelik içeriklerin yer aldığı dizi fragmanlarının yayınlanma aşamasında bile sansür iddialarına azami dikkat ederek usulüne uygun olarak gerekli uyarı önlemlerini almıştır. Yapıcı ikazları dikkate almayan yayın kuruluşları hakkında dün olduğu gibi bugün de gerekli yasal yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edecektir."
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"Kadına ve çocuğa yönelik başta olmak üzere toplumsal şiddeti özendirici yayınların hiçbirini tasvip etmemiz ve bu yayınlara müsaade etmemiz düşünülemez."
"Bilinmelidir ki RTÜK sansür kurumu değildir. Anayasamız net bir hükümle sansürü yasaklar."
Şahin'in açıklamasında geçen "İslam karşıtı ve muhafazakâr camiaya yönelik içeriklerin yer aldığı dizi fragmanlarının yayınlanma aşamasında bile sansür iddialarına azami dikkat ederek usulüne uygun olarak gerekli uyarı önlemlerini almıştır." ifadesinin Arka Sokaklar'ın fragmanına yönelik olduğu düşünülüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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