Arka Sokaklar'ın Yeni Bölümünde Tarikat Konusu İşlenecek: "Karşınızda Düşmanınız Yok Devlet Var!"
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Arka Sokaklar'ın Yeni Bölümünde Tarikat Konusu İşlenecek: "Karşınızda Düşmanınız Yok Devlet Var!"
19. sezonuyla ekrana gelen Arka Sokaklar, hala severek izlenmeye devam ediyor. Arka Sokaklar'ın yoluna güçlü bir şekilde devam edebilmesinin pek çok sebebi var. Ancak bunların içinde en önemlisi sürekli gündeme yönelik senaryo yazılması. Dizi bu hafta yine gündem konusuyla ekrana gelecek. Tarikat konusunun işleneceği bölümün fragmanı bile büyük etki yaratmayı başardı.
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Kanal D ekranlarında tam 19 sezondur süren Arka Sokaklar, hala büyük beğeniyle izlenmeyi başarıyor.
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Bunun böyle olmasının en büyük sebeplerinden biri de dizinin gündeme yönelik yazılan senaryosu elbette.
Kaybolan çocuklar, Narin, Sedat Peker, kara para aklama derken bu kez dizide yine gündemden bir konuya değinilecek.
Fragmanda yer alan sözler oldukça can alıcıydı. "Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?", "Karşınızda düşmanınız yok, devlet var!", "Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" gibi replikler fragmana damga vurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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