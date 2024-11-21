Sandık Kokusu'nda Uçakta Hostese Saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'e Gönderme Yapıldı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sandık Kokusu'nda Uçakta Hostese Saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'e Gönderme Yapıldı!
Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Sandık Kokusu, sezona emin adımlarla devam ediyor. Yeni oyuncuların katıldığı ve gittikçe güç kazanan dizide zaman zaman gündeme yönelik göndermeler de yapılıyor. Bu kez yapılan gönderme İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'eydi. Tatlıses'in gündem olan uçak kavgası dizide işlendi. Sahne büyük beğeni toplamayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilan Çıtak Tatlıses geçtiğimiz eylül ayında büyük bir kaosla gündeme oturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uçakta hostese saldıran Dilan Çıtak bu konuyla gündem olmasının yanı sıra yaptığı "Pişman değilim" açıklamalarıyla da uzun bir süre konuşulmaya devam etmişti.
Olayın üstünden yaklaşık 2 ay geçmesinin ardından konu, gündeme dair olayları zaman zaman senaryosuna taşıyan Sandık Kokusu'yla yeniden karşımıza çıktı.
Dilan Çıtak'ın uçakta çıkardığı kavga, benzer bir şekilde diziye aktarıldı.
O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın