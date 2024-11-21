MasterChef'te Semih ve Onur'un Birbirlerinin Üstüne Yürüdükleri 'Egolu' Kavgayı Yarışmacılar Ayırdı
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MasterChef'te Semih ve Onur'un Birbirlerinin Üstüne Yürüdükleri 'Egolu' Kavgayı Yarışmacılar Ayırdı
MasterChef Türkiye'de finalin yaklaşmasıyla birlikte yarışmacılar arasındaki gerilim arttı. Hem iyi anlaşan hem de sık sık tartışmaya giren yarışmacılar bu defa Onur ve Semih oldu. İkili arasındaki 'Boş yapma' ve 'Haddini bil' sözlerinin havada uçuştuğu 'egolu' tartışmayı diğer arkadaşları ayırdı. Fragmanda verilen görüntülerde ikilinin birbirinin üstüne doğru yürüdüğü ancak temas etmediği görüldü. Tartışmanın nedeni merak edildi.
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MasterChef'te önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da kıyasıya mücadele sürüyor.
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Aynı evi paylaşan yarışmacılar arasında tatlı bir enerji yakalansa da zaman zaman tansiyon yükselebiliyor.
11 yarışmacının kaldığı MasterChef'te finale adım adım ilerlerken stresin de artmasıyla birlikte kimi zaman istenmeyen şeyler yaşanabiliyor.
Bu kez de Semih ve Onur arasında bir tartışma yaşandığı kameralara yansıdı. Biliyorsunuz ikili daha önce de gerilmişti fakat bu defa sakinleşmeleri biraz daha zor oldu gibi görünüyor.
Semih'in Onur'a 'ego' göndermesi sonucu gerilen ortam, diğer yarışmacıların araya girmesiyle dizginlenebilmiş gibi görünüyor. Neler yaşandığını detaylı olarak bölümde izleyeceğiz. Umuyoruz ki diskalifiye edilmelerine sebep olan bir davranışta bulunmamışlardır!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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