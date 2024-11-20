Annem Ankara'da Hikayeyi Anlatan Hasan'ı Seslendiren Ünlüyü Duyunca Şaşıracaksınız!
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Annem Ankara'da Hikayeyi Anlatan Hasan'ı Seslendiren Ünlüyü Duyunca Şaşıracaksınız!
Sezonun iddialı yapımlarından biri olan Annem Ankara sonunda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle beğeni toplayan ve 90'lara götüren dizi, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün oyunculuğuyla ekrana kilitlemeyi başardı. Dizide Zuhal'in hikayesi anlatılırken, anlatıcı da üç çocuktan en büyüğü olan Hasan'ın yetişkin haline aitti. Çok yakından tanıdığımız bu ses hikayeyi dinlerken daha çok duygu kattı.
Bakalım bu ünlü ses kime aitmiş?
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Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra ekranlara döndüren Annem Ankara, ilk bölümüyle ekranlara geldi.
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Büyük beğeni toplayan dizi izleyenleri 90'lı yıllara döndürdü. Dizinin hikayesi Zuhal'in 3 oğlundan en büyüğü olan Hasan tarafından izleyiciye aktarıldı.
İzleyiciye büyük bir sürpriz yapılan bu ses, tanıdık bir ünlüye aitti.
Okan Yalabık sesiyle diziye ayrı bir renk katmış gerçekten. Ne yalan söyleyelim, bu güzel sürpriz karşısında biz de herkes kadar şaşırdık.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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