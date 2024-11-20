Annem Ankara'da Hikayeyi Anlatan Hasan'ı Seslendiren Ünlüyü Duyunca Şaşıracaksınız!

Sezonun iddialı yapımlarından biri olan Annem Ankara sonunda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle beğeni toplayan ve 90'lara götüren dizi, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün oyunculuğuyla ekrana kilitlemeyi başardı. Dizide Zuhal'in hikayesi anlatılırken, anlatıcı da üç çocuktan en büyüğü olan Hasan'ın yetişkin haline aitti. Çok yakından tanıdığımız bu ses hikayeyi dinlerken daha çok duygu kattı.

Bakalım bu ünlü ses kime aitmiş?