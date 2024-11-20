Son Zamanlarda Sık Sık Duyduğumuz RTÜK Cezalarını Kanal mı Ödüyor Yapımcı mı?

RTÜK cezaları televizyon ekranlarında yayınlanan diziler ve programlar için oldukça can sıkıcı oluyor. Cezalar çoğunlukla para cezası ya da yayın durdurma şeklinde olduğundan, büyük bir maddi yükümlülük altına giriliyor. Peki ama RTÜK cezalarını kim ödüyor? Dizinin yayınlandığı kanal mı, yoksa yapımcı mı? Bu sorunun cevabını TikTok fenomeni olan set çalışanı Yener Yalçın verdi.