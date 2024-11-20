Son Zamanlarda Sık Sık Duyduğumuz RTÜK Cezalarını Kanal mı Ödüyor Yapımcı mı?
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Son Zamanlarda Sık Sık Duyduğumuz RTÜK Cezalarını Kanal mı Ödüyor Yapımcı mı?
RTÜK cezaları televizyon ekranlarında yayınlanan diziler ve programlar için oldukça can sıkıcı oluyor. Cezalar çoğunlukla para cezası ya da yayın durdurma şeklinde olduğundan, büyük bir maddi yükümlülük altına giriliyor. Peki ama RTÜK cezalarını kim ödüyor? Dizinin yayınlandığı kanal mı, yoksa yapımcı mı? Bu sorunun cevabını TikTok fenomeni olan set çalışanı Yener Yalçın verdi.
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Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler ve programlar için en istenmedik şeylerden biri RTÜK cezaları oluyor.
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Alınan cezalar ya yayın durdurma ya da para cezası şeklinde olduğu için diziler açısından büyük bir maddi zarara sebep oluyor.
Peki ama RTÜK'ün dizilere verdiği para cezalarını kim ödüyor?
Bu soruya aynı zamanda TikTok fenomeni olan Yener Yalçın cevap verdi.
Yalçın sorunun cevabını net olarak bilmemesiyle birlikte kanalın ödediğini düşündüğünü dile getirdi. Ancak yapımcıya da bir miktar fatura kesildiğini belirtti.
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Bu soruyu sizler için biz de araştırdık ve RTÜK cezalarını kanalların ödediği sonucuna vardık.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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