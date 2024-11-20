Nur'un Pavyondan Arkadaşı Olacak: Eski Popstar Yarışmacısı Leyla Dizisine Geliyor!

NOW TV pek çok yeni dizi projesiyle yeni sezona başladı. Hatta sezon ortasında olmamıza rağmen yepyeni dizilerle sezona renk katmaya devam edecek. Ancak sezonda en büyük başarıyı yakalayan dizi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... oldu. Farklı konusu ve oyuncularının yeteneğiyle göz dolduran dizi kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eski Popstar yarışmacısı diziye Nur'un pavyondan arkadaşı olarak konuk olacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş