Nur'un Pavyondan Arkadaşı Olacak: Eski Popstar Yarışmacısı Leyla Dizisine Geliyor!
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Nur'un Pavyondan Arkadaşı Olacak: Eski Popstar Yarışmacısı Leyla Dizisine Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/l...
NOW TV pek çok yeni dizi projesiyle yeni sezona başladı. Hatta sezon ortasında olmamıza rağmen yepyeni dizilerle sezona renk katmaya devam edecek. Ancak sezonda en büyük başarıyı yakalayan dizi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... oldu. Farklı konusu ve oyuncularının yeteneğiyle göz dolduran dizi kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eski Popstar yarışmacısı diziye Nur'un pavyondan arkadaşı olarak konuk olacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni sezona başlayan en güçlü yapımlardan biri olmayı başardı.
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Merak uyandıran konusu ve oyuncuların rolleriyle bütünleşmesi bu başarıyı yakalamalarında en büyük etken oldu.
Reytinglerde yakalanan başarının ardından da dizinin konusu ve kadrosu gelişmeye devam ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye eski Popstar yarışmacısı konuk olacak ve Nur'un pavyondan arkadaşı olarak izleyeceğiz.
Popstar Aydan (Aydan Kaya) diziye Fazilet rolüyle geliyor.
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Bakalım Nur'la yeniden karşılaşmaları diziye nasıl bir etki edecek? Bekleyip göreceğiz...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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