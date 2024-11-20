onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TikTok Fenomeni Esra Erol’a Katıldı: Sevgilisi Müstehcen Görüntülerini Garsonlara Göndermiş!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

TikTok Fenomeni Esra Erol’a Katıldı: Sevgilisi Müstehcen Görüntülerini Garsonlara Göndermiş!

Tiktok Esra Erol
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.11.2024 - 16:46 Son Güncelleme: 20.11.2024 - 16:48

TikTok fenomenlerinden olan Aleyna Gül Demircioğlu, eski sevgilisi ile yaşadıkları nedeniyle Esra Erol’a katıldı. 

Genç kız, eski sevgilisinin kendisine ait müstehcen görüntüleri garsonlara bile gönderdiğini öne sürdü. Eski sevgiliden de açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Esra Erol'a katılan bir TikTok fenomeninin anlattıkları, duyanları büyük bir şoka uğrattı.

Esra Erol'a katılan bir TikTok fenomeninin anlattıkları, duyanları büyük bir şoka uğrattı.

Aleyna Gül Demircioğlu, 'Hikayemi herkes bilsin istiyorum' diyerek Esra Erol'un kapısını çaldı. 'Çok çaresiz' kaldım sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Genç kadın, eski sevgilisi Vedat Savga'nın kendisini özel görüntüleriyle tehdit ettiğini iddia etti.

Aleyna Gül Demircioğlu, 'Hikayemi herkes bilsin istiyorum' diyerek Esra Erol'un kapısını çaldı. 'Çok çaresiz' kaldım sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Genç kadın, eski sevgilisi Vedat Savga'nın kendisini özel görüntüleriyle tehdit ettiğini iddia etti.

Demircioğlu, "Sosyal medyada tanıştık. Yayınıma gelmişti. Bana hediye atmıştı. takipleşmiştik. Görüntülü arıyordu beni. Gayet mütevazı ve iyimser göstermişti kendini. O dönem onun varlığı iyi gelmişti. Beni ve ailemi inanılmaz derecede yıprattı. Yıllardır bununla uğraşıyorum. Hakaret ve küfürler başladığında bitirmem gerekiyordu. Bana çok güzelsin yazdıklarında bana ağza alınmayacak şeyler söylüyordu." dedi.

Demircioğlu, "Sosyal medyada tanıştık. Yayınıma gelmişti. Bana hediye atmıştı. takipleşmiştik. Görüntülü arıyordu beni. Gayet mütevazı ve iyimser göstermişti kendini. O dönem onun varlığı iyi gelmişti. Beni ve ailemi inanılmaz derecede yıprattı. Yıllardır bununla uğraşıyorum. Hakaret ve küfürler başladığında bitirmem gerekiyordu. Bana çok güzelsin yazdıklarında bana ağza alınmayacak şeyler söylüyordu." dedi.

"Cezaevine girdi çıktı. Yanına gitmiştim, ailesinin evinde beni ölümle tehdit etmişti. Tartışma başladı, üstüme yürüdü. Kendimi korumak amaçlı ittirdim. Annesinin yanına gitti bana ölüm mesajları attı. 'Sen bekle senin başına neler getireceğim' dedi." ifadelerini kullandı.

"Cezaevine girdi çıktı. Yanına gitmiştim, ailesinin evinde beni ölümle tehdit etmişti. Tartışma başladı, üstüme yürüdü. Kendimi korumak amaçlı ittirdim. Annesinin yanına gitti bana ölüm mesajları attı. 'Sen bekle senin başına neler getireceğim' dedi." ifadelerini kullandı.

Yıllardır eski sevgilisinin tehditleriyle mücadele eden Demircioğlu, müstehcen görüntülerini bütün ailesine, arkadaşlarının yakınlarına bile gönderdiğini söyledi.

Yıllardır eski sevgilisinin tehditleriyle mücadele eden Demircioğlu, müstehcen görüntülerini bütün ailesine, arkadaşlarının yakınlarına bile gönderdiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Ayrılmak istediğimi söyleyince canavara dönüştü. Bana şantaj yapmak için beni videoya çekti. 'Devam etmezsen ailene gider hesaplara koyarım' dedi. Bundan bir hafta öncesine kadar devam ediyordu. O görüntüleri abilerime gönderdi. Ailenin yüzüne bakamıyorsun. Ablamlarla konuşmuyorum, ablamın nişanlısına bile attı. Arkadaşımın kayınbabasına kadar müstehcen görüntülerimi gönderdi." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

"Ayrılmak istediğimi söyleyince canavara dönüştü. Bana şantaj yapmak için beni videoya çekti. 'Devam etmezsen ailene gider hesaplara koyarım' dedi. Bundan bir hafta öncesine kadar devam ediyordu. O görüntüleri abilerime gönderdi. Ailenin yüzüne bakamıyorsun. Ablamlarla konuşmuyorum, ablamın nişanlısına bile attı. Arkadaşımın kayınbabasına kadar müstehcen görüntülerimi gönderdi." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Aleyna Gül Demircioğlu'nun gittiği kafelerde garsonları ve sahiplerini bulup görüntülerini attığını söyleyen genç fenomen "Öncesinde beni gizlice çekiyor. Onunla tehdit edip istediği şeyleri yaptırıyor. Çektiği videolarda beni kesip garsonlara bile göndermiş. Kurtulmak istiyorum. Her gittiğim yerde aynı travmayı yaşıyorum. İki yılda 40 yaş yaşlanmış gibi hissediyorum" dedi.

Aleyna Gül Demircioğlu'nun gittiği kafelerde garsonları ve sahiplerini bulup görüntülerini attığını söyleyen genç fenomen "Öncesinde beni gizlice çekiyor. Onunla tehdit edip istediği şeyleri yaptırıyor. Çektiği videolarda beni kesip garsonlara bile göndermiş. Kurtulmak istiyorum. Her gittiğim yerde aynı travmayı yaşıyorum. İki yılda 40 yaş yaşlanmış gibi hissediyorum" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
9
3
3
2
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın