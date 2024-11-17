RTÜK Başkanı'nın Gündüz Kuşağına Uyarısından Esra Erol'daki Ahlaksız Teklife TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
RTÜK Başkanı'nın Gündüz Kuşağına Uyarısından Esra Erol'daki Ahlaksız Teklife TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Kasım Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Tarih dizisi denince ilk akla gelenlerden biri olan Muhteşem Yüzyıl, Şampiyonlar Ligi'ni andıran kadrosuyla efsaneleşmişti. Hala bu kadar ünlü oyuncunun nasıl bir araya geldiğine dair şaşkınlık içindeyiz. Dizide rol alan ve Şehzade Cihangir'i canlandıran Tolga Sarıtaş, dizinin bitmesinin üstünden geçen yılların ardından İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Ünlü oyuncu diziyle ilgili sorulara da yanıt verdi. Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'le anısı ise herkesi duygulandırdı.
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2. Bir dönem Okan Bayülgen'in ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı programlarla ekrana kilitlenişimizi hatırlarsınız. Cuma ve cumartesi akşamları yaptıkları reality şovlarla kahkahaya boğulur ve ünlü konuklarla neşemize neşe katardık. Ancak programlar canlı olduğu için bazen hiç de beklenmedik olaylar yaşanabiliyordu. Okan Bayülgen'in Dada programında soyunarak eylem yapmak isteyen gibi örneğin! Bu olayda Okan Bayülgen'in sakin tavrıyla krizi yönetmesi takdir toplamıştı. Neler yaşanmıştı, buyurun birlikte hatırlayalım!
3. MasterChef Türkiye'de büyük final için heyecanlı bir süreç başladı. 12 yarışmacının kaldığı yarışmada bu hafta gerçekleşen elemenin ardından 11 kişiyle final için mücadele sürecek. Zaman gittikçe daraldıkça yarışmacılar arasındaki heyecan ve stres de artıyor. Bu da favori yarışmacıların daha fazla zorlanmasına yol açıyor. Eleme yarışına da yansıyan bu kıyasıya mücadelede hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şampiyonluk favorisi yarışmaya veda etti.
4. Kızılcık Şerbeti üç sezondur ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Her ne kadar izleyici sık sık dizideki olaylara kızsa da reyting rekorları kırmasını da sağladı. Dizinin kadrosuna bu sezon dahil olan Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in macerası kısa sürmüş ve izleyici tarafından sevilmemelerinin de etkisiyle diziden ayrılacakları açıklanmıştı. Bunun için senaryoyu suçlayan ve diziye katıldığı için pişman olduğunu dile getiren Kaan Taşaner'e rol arkadaşı Şebnem Dönmez'den ince mesajlı bir cevap geldi.
5. Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Programda yer alan skeçler kahkahaya boğarken bir yandan da gündem eleştirisinde bulunuyor. Güldür Güldür Show'un 16 Kasım'da yayınlanan bölümünde de yine ülke gündeminde yer alan bir konuya eleştiri getirildi. Yabancı uyruklu vatandaşların para ile Türk vatandaşı olabilmesinin eleştirildiği skeç alkış topladı.
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6. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, mercek altına aldıkları gündüz kuşağı programları ile ilgili uyarıda bulundu. Türkiye Gazetesi'nde aktarılan habere göre, Şahin gündüz kuşağında yayın yapan yayıncıları 'son kez uyardı.' Meclis konuşmasında konu ile ilgili sert konuşan Şahin, bundan sonrası için kararlı olduklarını dile getirdi. "Gerekirse toptan yok ederiz." diye de programların yayından kaldırılabileceğini vurguladı.
7. İlker Ayrık, 2012 yılında Kanal D ekranlarında sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir programıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Her yeni bölümünde çok güldüğümüz program efsaneler arasında yerini aldı. Sunucu İlker Ayrık yıllar sonra hoplatma oyunu hakkında şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Sevilen sunucu, yarışma sırasında yaşadığı komik ve heyecan dolu anıları paylaştı. Hoplatma oyunuyla ilgili anlattığı detaylar, kahkahaya boğdu.
8. ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında mide bulandırıcı bir olay yaşandı. Her gün bir yenisine uyandığımız skandallarda bu kez kadın kocasının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu iddia etti. Esra Erol'a yaptığı itiraflarla izleyenleri şok etti. Ardından 5 çocuk annesi kadının açıklamaları gündeme oturdu.
9. Son dönemin popüler dizilerinden Kızılcık Şerbeti izleyenlerin sinirlerini hoplatmakla meşhur! Doğa'nın Fatih'le evlenmesinden, Kıvılcım'ın sürekli yanlış adamı seçmesine... İzlerken kangren olduğumuz o sahneleri görmez olaydık! Kızılcık Şerbeti izleyicisinin "Keşke şöyle olsaydı" dediği şeyleri listeledik! Biz de sizinle aynı fikirdeyiz. İşte, Şerbo'da yaşansa şöyle bir rahat nefes alacağımız şeyler...
10. MasterChef Türkiye'de yemeklerden daha çok konuşulan bir şey varsa o da Somer Şef'in kombinleri oluyor. MasterChef jürisinin sevilen şefi Somer Sivrioğlu, kendine has tarzı ile ekranda dikkat çekiyor. Yaptığı kombinlerin çok konuşulduğu Somer Şef, son olarak üstüne karnıyarık giymişti. Şimdiye dek yaptığı kombinlere bakarsak bu hiçbir şey! İşte Somer Şef'in şimdiye kadar giydiği en acayip kıyafetler...
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11. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
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