2024'te Büyük Umutlarla Yayın Hayatına Başlayıp 10 Bölümü Göremeden Erken Final Yapan Diziler

Her sezon onlarca dizi büyük umutlarla yayın hayatına başlıyor. Artan maliyetler ve uzayan sürelerle birlikte reklam gelirlerinin azalması dizi sektörünü bir hayli etkiledi. Bu sebeple ortalama 30-35 dizi sezona başlasa da pek çoğu on bölümü bile göremeden final yapmak zorunda kalıyor. Tabii izleyici açısından düşününce de bu kadar çok seçenek arasında kararsız kalmak ya da tek birine yoğunlaşmak da haklı bir isyan. Bakalım 2024 yılında başlayan hangi diziler 10 bölümü bile göremeden final yapmak zorunda kalmış?