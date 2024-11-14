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2024'te Büyük Umutlarla Yayın Hayatına Başlayıp 10 Bölümü Göremeden Erken Final Yapan Diziler

2024'te Büyük Umutlarla Yayın Hayatına Başlayıp 10 Bölümü Göremeden Erken Final Yapan Diziler

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.11.2024 - 16:54

Her sezon onlarca dizi büyük umutlarla yayın hayatına başlıyor. Artan maliyetler ve uzayan sürelerle birlikte reklam gelirlerinin azalması dizi sektörünü bir hayli etkiledi. Bu sebeple ortalama 30-35 dizi sezona başlasa da pek çoğu on bölümü bile göremeden final yapmak zorunda kalıyor. Tabii izleyici açısından düşününce de bu kadar çok seçenek arasında kararsız kalmak ya da tek birine yoğunlaşmak da haklı bir isyan. Bakalım 2024 yılında başlayan hangi diziler 10 bölümü bile göremeden final yapmak zorunda kalmış?

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1. Yıldızlar Bana Uzak

1. Yıldızlar Bana Uzak

ATV ekranlarında başlayan dizi ne yazık ki o kadar izlenmedi ki dizinin başladığının bile farkında olmayan bir kitle oluştu. Dizi, 4. bölümüyle ekranlara veda etti.

2. Aşka Düşman

2. Aşka Düşman

TV8 ekranlarında başlayan dizi her ne kadar kanalın kemik kitlesinin ilgisini çekse de yeterli olmadı ve 4. bölümde final yaptı.

3. Ne Gemiler Yaktım

3. Ne Gemiler Yaktım

Oyuncular, konu ve karakterler açısından büyük beğeni toplasa da reytinglere kurban giden Ne Gemiler Yaktım, sadece 8 bölüm dayanabilmişti.

4. Arak/Kara

4. Arak/Kara

Her ne kadar güçlü bir kadroya ve sürükleyici bir konuya sahip olsa da, hem başlama tarihi hem de ilk bölümün sonunda adının değişmesinin verdiği negatif etkiyle dizi 5. bölümde final yapmıştı.

5. Kopuk

5. Kopuk

Aslında iddialı bir tanıtıma sahip olan Kopuk, reyting kurbanı olarak 5. bölümüyle ekranlara veda etmişti.

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6. Senden Önce

6. Senden Önce

Dizi muhteşem bir tanıtımla son derece güçlü bir başlangıç yapsa da ne yazık ki reytingleri bir anda çakıldı ve 3. bölümde final yaptı.

7. Yan Oda

7. Yan Oda

Star TV'de yayına başlayan Yan Oda, özellikle genç izleyicilerin dikkatini çekse de istediği başarıyı yakalayamamış ve 4. bölümde final yapmıştı.

8. Yaban Çiçekleri

8. Yaban Çiçekleri

ATV'de yayınlanmaya başlayan dizi hiç de beklendiği gibi bir başlangıç yakalayamadı ve 3. bölümde final yaptı.

9. Korkma Ben Yanındayım

9. Korkma Ben Yanındayım

Her ne kadar sosyal medyada çok konuşulsa ve büyük bir izleyici kitlesi yakalamış gibi görünse de dizi reytinglerin giderek düşmesi sebebiyle 7. bölümde final yaptı.

10. Kötü Kan

10. Kötü Kan

NOW TV ekranlarında yeni sezonda başlayan ve aslında hiç de fena gitmeyen Kötü Kan, rakipleri karşısında istenen reytingleri yakalayamaması sebebiyle 6. bölümde final yaptı.

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11. Kör Nokta

11. Kör Nokta

Başarılı oyuncu kadrosuyla göz doldursa da istenen reytingleri yakalayamayan Kör Nokta, 4. bölümüyle ekranlara veda etti.

12. Güzel Aşklar Diyarı

12. Güzel Aşklar Diyarı

Kanal D'nin oldukça iddialı yapımlarından biri olan Güzel Aşklar Diyarı, muhteşem kadrosuna rağmen tutunamadı ve 6. bölümde final yaptı.

13. Karadut

13. Karadut

Tanıtımları, kadrosu ve güçlü konusuna rağmen beklenen ilgiyi göremeyen Karadut da 6. bölümüyle final yapan bir diğer dizi oldu.

14. Gizli Bahçe

14. Gizli Bahçe

Sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri olmasına rağmen reytinglerde göz dolduramayan Gizli Bahçe de 6. bölümüyle final kararı aldı.

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