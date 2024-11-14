Üstünden Yıllar Geçmesine Rağmen Yaprak Dökümü'nü Tekrar Tekrar İzlememizin Asıl Sebebi Ne?

Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında yer alan Yaprak Dökümü, her bir karakteriyle hafızalarımıza kazınan bambaşka bir başyapıt olmayı başardı. Prime time'da yayınlandığı dönem olduğu kadar, üstünden yıllar geçmesine rağmen hala her izlediğimizde aynı etkiyi yaratabilen bir dizi bulmak çok da kolay değil. Tüm repliklerini ezberlememize rağmen izlemeye doyamamak ayrı bir seviye elbette.

Peki ama biz neden aynı diziyi, Yaprak Dökümü'nü tekrar tekrar izliyoruz? Buyurun birlikte düşünelim...