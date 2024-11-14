Yalı Çapkını'nda Akıbeti Merak Ediliyordu: 'Diyar' Pelin Akil Diziden Ayrılıyor mu?

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını, üçüncü sezonuyla da gündemden düşmüyor. İlk sezondaki muhteşem başarısını daha sonra gösteremese de kemik kitlesini hiçbir zaman kaybetmemişti. Israrla Seyran ve Ferit'in ayrı yazılması izleyicinin tepkisini çekmiş ve bu da izlenmelere yansımıştı. Her sezon olduğu gibi bu sezon da senaristler izleyiciyi dinleyip Seyran ve Ferit'i yeniden bir araya yazmaya başladılar. Ancak bu kez de Diyar'ın akıbetinin ne olacağı kafa karıştırdı.

Pelin Akil, Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu? Gelin birlikte bakalım...

Kaynak: Birsen Altuntaş