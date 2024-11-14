Yalı Çapkını'nda Akıbeti Merak Ediliyordu: 'Diyar' Pelin Akil Diziden Ayrılıyor mu?
Yalı Çapkını'nda Akıbeti Merak Ediliyordu: 'Diyar' Pelin Akil Diziden Ayrılıyor mu?
Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını, üçüncü sezonuyla da gündemden düşmüyor. İlk sezondaki muhteşem başarısını daha sonra gösteremese de kemik kitlesini hiçbir zaman kaybetmemişti. Israrla Seyran ve Ferit'in ayrı yazılması izleyicinin tepkisini çekmiş ve bu da izlenmelere yansımıştı. Her sezon olduğu gibi bu sezon da senaristler izleyiciyi dinleyip Seyran ve Ferit'i yeniden bir araya yazmaya başladılar. Ancak bu kez de Diyar'ın akıbetinin ne olacağı kafa karıştırdı.
Pelin Akil, Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu? Gelin birlikte bakalım...
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Star TV ekranlarında 3 sezondur izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını, her şeye rağmen cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmaya devam ediyor.
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Her şeye rağmen diyoruz, çünkü izleyicinin Seyran ve Ferit'i birlikte izleme ısrarına rağmen senaristlerin ayrı yazması reytingleri epey düşürmüştü.
Seyirci de olayı bir miktar abarttı ve Ferit'e partner olarak gelen Diyar'a hayat veren Pelin Akil'e demedik laf kalmadı!
Ferit ve Seyran'ın yeniden yakınlaşmasıyla birlikte de Pelin Akil'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ahmet Saraçoğlu, Derya Alabora ve Türkü Su Demirel diziye veda edecek ancak Pelin Akil henüz diziden ayrılmıyor.
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