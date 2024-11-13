Bir Final Daha! Ebru Şahin'le Murat Yıldırım'ın Dizisi Gizli Bahçe Reyting Kurbanı Oldu
Bir Final Daha! Ebru Şahin'le Murat Yıldırım'ın Dizisi Gizli Bahçe Reyting Kurbanı Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
Ebru Şahin ile Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı NOW dizisi Gizli Bahçe için final kararı alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 6. bölümüyle final yapacak. Dizinin apar topar final yapılmasına ise hayranlar tepkili. Pek çok kişi yeni bir dizi için yayından kaldırıldığını iddia etti. Detaylar içerikte!
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Başrollerinde Murat Yıldırım ile Ebru Şahin'in oynadığı Gizli Bahçe dizisi NOW kanalının bu sezon en iddialı yapımlarından biriydi.
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Mimar Demir ile Nazlı'nın aşk hikayesini konu alan dizi, salı akşamları ekranlara geliyordu. Ancak dizinin reytingleri düşüktü, çünkü televizyonda aynı saatlerde çok sevilen Bahar dizisiyle MasterChef programı vardı.
Ve sonunda beklenen oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gizli Bahçe dizisi için final kararı alındı.
Kadrosunda Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu ve Çağdaş Onur Öztürk gibi oyuncuların da yer aldığı dizi 6. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Sosyal medyada pek çok kullanıcı NOW'ın bu kararını eleştirdi. Kanalın Gizli Bahçe'nin yerine başka bir yeni diziyi yayına alacağını öne sürdü. Siz Gizli Bahçe'nin bitirilmesine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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