Bir Final Daha! Ebru Şahin'le Murat Yıldırım'ın Dizisi Gizli Bahçe Reyting Kurbanı Oldu

Ebru Şahin ile Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı NOW dizisi Gizli Bahçe için final kararı alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 6. bölümüyle final yapacak. Dizinin apar topar final yapılmasına ise hayranlar tepkili. Pek çok kişi yeni bir dizi için yayından kaldırıldığını iddia etti. Detaylar içerikte!