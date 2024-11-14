Torpil İddialarıyla Gündemden Düşmeyen Feyza Civelek Adını Feriha Koydum'la İlgili İtirafta Bulundu!
Torpil İddialarıyla Gündemden Düşmeyen Feyza Civelek Adını Feriha Koydum'la İlgili İtirafta Bulundu!
Cuma akşamları büyük bir izleyici kitlesini ekrana bağlayan Kızılcık Şerbeti, yüksek reyting oranıyla izlenmeye devam ediyor. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyza Civelek de torpil iddialarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Annesi Melis Civelek'in dizide senarist olması ve daha önce rol aldığı dizilerde de durumun aynı olması sebebiyle bu iddialara maruz kalan Feyza Civelek, her seferinde iddiaları yalanlıyor. Ancak bu kez onu gündeme getiren şey vermiş olduğu bir röportajda Adını Feriha Koydum ile ilgili söyledikleri.
Bakalım Feyza Civelek neler söylemiş?
Kaynak: TV Gündemi
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Cuma akşamlarının zirvesinde yer almaya devam eden Kızılcık Şerbeti, izleyicinin büyük ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor.
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Sezon başından beri kaosa doyduğumuz dizide olaylar durulmama devam ediyor. Geçen sene nefretimizi kustuğumuz Fatih'e bu sezon Doğa'nın, bu sezon yine ex'ine dönmesini isteme sebebimiz de bu tamamen.
Olayların bir şekilde gündeminde olan ve hem dizideki karakteri hem de normal hayatıyla konuşulan Feyza Civelek, bu kez de TV Dünyası'na verdiği röportajla gündeme geldi.
İlk kez Adını Feriha Koydum dizisinde rol alan ünlü oyuncu, diziyle ilgili itirafta bulundu. Sette çok sorunlar yaşadığını dile getiren Civelek, şu açıklamaları yaptı:
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