Torpil İddialarıyla Gündemden Düşmeyen Feyza Civelek Adını Feriha Koydum'la İlgili İtirafta Bulundu!

Cuma akşamları büyük bir izleyici kitlesini ekrana bağlayan Kızılcık Şerbeti, yüksek reyting oranıyla izlenmeye devam ediyor. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyza Civelek de torpil iddialarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Annesi Melis Civelek'in dizide senarist olması ve daha önce rol aldığı dizilerde de durumun aynı olması sebebiyle bu iddialara maruz kalan Feyza Civelek, her seferinde iddiaları yalanlıyor. Ancak bu kez onu gündeme getiren şey vermiş olduğu bir röportajda Adını Feriha Koydum ile ilgili söyledikleri.

Bakalım Feyza Civelek neler söylemiş?

Kaynak: TV Gündemi