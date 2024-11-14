Esra Erol'da Mide Bulandıran Olaydan Esra Ezmeci'ye Gelen İtiraflara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Esra Erol'da Mide Bulandıran Olaydan Esra Ezmeci'ye Gelen İtiraflara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
14 Kasım Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Hafta içi her gün ATV ekranlarında evlerimize konuk olan Esra Erol'da geçtiğimiz gün mide bulandıran bir iddia gündeme geldi. Nazile Hanım, İmam nikahlı eşi ve evli kızının kaçtığını iddia etti. Aile içi ilişkilerin çarpıklaştığı gerçeği bir kez daha yüzümüze vuruldu. Nazile Hanım'ın yayında anlattıkları herkesi şaşırtırken Esra Erol olaya "Midem bulandı." diye tepki gösterdi. İşte gündeme gelen korkunç olayın detayları...
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2. Biz Esra Ezmeci'yi Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programı ile tanıyoruz. Ancak o aynı zamanda bir psikolog. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden de kadınlara ve erkeklere ilişki tavsiyesi veriyor. Kendisine gelen tuhaf soru ve itirafları da sıklıkla sizlerle paylaşıyoruz. "Artık daha tuhafını duymayız." dediğimiz her olaydan sonra bir yenisi ağzımızı açık bırakıyor. İşte, Ezmeci'ye şimdiye kadar sorulmuş birbirinden acayip sorular ve itiraflar...
3. Hepimizin gündemine oturan Wanda Nara ve Icardi aşkının sonu hüsranla bitti. Üstelik araya 3. şahıslar da girince ortalık karıştı. Wanda Nara'nın L-Gante ile ilişkisi gündeme bomba gibi yerleşti. En son maçta sakatlık yaşayan ve çapraz bağları kopan Icardi'nin neredeyse başına gelmeyen kalmadı! Wanda'nın bu ilişkide yaşattıkları ve Icardi'nin başına gelenler goygoy malzemesi oldu. Wanda Nara ve Icardi ilişkisi bakın televizyona damgasını vurmuş hangi efsane dizi aşkına benzetildi?
4. Arka Sıradakiler'deki Oktay karakteriyle tanınan Bülent Çetinarslan, ekranlara geri dönüyor! Ünlü oyuncu, bu kez NOW TV’nin yeni dizisinde izleyiciyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çetinarslan’ın performansı ve yeni rolü şimdiden merak konusu oldu. Hayranları, başarılı oyuncunun ekrana taşıyacağı yeni karakteri sabırsızlıkla bekliyor. Bülent Çetinarslan’ın dönüşü ve yeni dizisi hakkında ilk bilgiler içeriğimizde!
5. Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Annem Ankara, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Birsen Altuntaş''ın haberine göre, başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizinin ilk bölümü için geri sayım başladı. Dizi, aşk, aile bağları ve geçmişin izlerini sürükleyici bir senaryoyla ele alıyor. Hikaye, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Annem Ankara, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
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6. Türk televizyonlarında bugüne kadar birbirinden dumur eden anlar yaşandı. Canlı yayındaki skandallardan tutun da ekran başındaki seyirci bile soru ve görüşleriyle bir şekilde gündem oldu. Peki, Türk televizyonlarında bugüne kadar sorulmuş en dumur eden sorular neler? Eğer merak ediyorsanız, bu derleme tam size göre!
7. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrol çifti Doğa ve Fatih ilk sezon toksik olmalarına rağmen az biraz sevilmişti. Fatih'in aşırı anacı olmasından tutun da sezon finaline doğru hamile Doğa'ya ihanet etmesi bardağı taşıran son damla olurken haliyle çiftimiz ayrıldı. İki zıt ailenin bir araya gelmesinin ana nedeni olan Doğa ve Fatih'in 3. sezonda tekrardan bir araya geleceğinin sinyalleri yavaş yavaş verilirken izleyiciler olarak kafamız epey karıştı. Fatih'in tüm yaptıklarını unutamasak da bu aşk Doğa'ya iyi geliyor gibi. Peki, bu konuda yapay zeka ne diyor? Doğa ve Fatih aşkının gidişatını yapay zekaya sorduk.
8. Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında şaşırtan anlar yaşandı. Programa konuk olan Kadın Doğum Uzmanı ve Jinekolog Ayşe Duman, yaptığı açıklamalarla resmen dumur etti. Trafik sorununu insanların sevişememesine bağlayan Duman, söyledikleriyle Nur Viral'i şaşırttı. Cinselliğin temel bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizen Duman, "İnsanlar sevişebilse trafik sorunu kalmaz" açıklaması yaptı. İşte o anlar...
9. Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 2. sezonuyla ekran yolculuğuna devam ediyor. Senaryo ve oyuncu kadrosunda epey değişikliklerle devam eden Sandık Kokusu'nda yine bomba bir gelişme yaşandı. Dizide Ayça karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'ye partner gelmesi beklenirken oyuncu Pamir Pekin'le setten fotoğraf paylaşması dizinin izleyicilerini şoke etti. İşte o paylaşım...
10. Kanal D ekranlarında 2006 yılından beri yayınlanan Arka Sokaklar dizisi tam 18. yılını kutluyor. Sevilen dizi sezonlar boyunca popülerliğini kaybetmeden reyting başarısını sürdürürken aklımıza Arka Sokaklar'ın ilk bölümünü izlediğimiz o gün geldi. Sıcak bir Temmuz akşamında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar'ı 18 yıl boyunca devam edeceğini bilmeden izlerken Türkiye ne haldeydi? Altın, Euro, Dolar ne kadardı? Hepsini bu içerikte mercek altına aldık.
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11. Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını, üçüncü sezonuyla da gündemden düşmüyor. İlk sezondaki muhteşem başarısını daha sonra gösteremese de kemik kitlesini hiçbir zaman kaybetmemişti. Israrla Seyran ve Ferit'in ayrı yazılması izleyicinin tepkisini çekmiş ve bu da izlenmelere yansımıştı. Her sezon olduğu gibi bu sezon da senaristler izleyiciyi dinleyip Seyran ve Ferit'i yeniden bir araya yazmaya başladılar. Ancak bu kez de Diyar'ın akıbetinin ne olacağı kafa karıştırdı.
12. Cuma akşamları büyük bir izleyici kitlesini ekrana bağlayan Kızılcık Şerbeti, yüksek reyting oranıyla izlenmeye devam ediyor. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyza Civelek de torpil iddialarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Annesi Melis Civelek'in dizide senarist olması ve daha önce rol aldığı dizilerde de durumun aynı olması sebebiyle bu iddialara maruz kalan Feyza Civelek, her seferinde iddiaları yalanlıyor. Ancak bu kez onu gündeme getiren şey vermiş olduğu bir röportajda Adını Feriha Koydum ile ilgili söyledikleri.
13. Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında yer alan Yaprak Dökümü, her bir karakteriyle hafızalarımıza kazınan bambaşka bir başyapıt olmayı başardı. Prime time'da yayınlandığı dönem olduğu kadar, üstünden yıllar geçmesine rağmen hala her izlediğimizde aynı etkiyi yaratabilen bir dizi bulmak çok da kolay değil. Tüm repliklerini ezberlememize rağmen izlemeye doyamamak ayrı bir seviye elbette.
14. Her sezon onlarca dizi büyük umutlarla yayın hayatına başlıyor. Artan maliyetler ve uzayan sürelerle birlikte reklam gelirlerinin azalması dizi sektörünü bir hayli etkiledi. Bu sebeple ortalama 30-35 dizi sezona başlasa da pek çoğu on bölümü bile göremeden final yapmak zorunda kalıyor. Tabii izleyici açısından düşününce de bu kadar çok seçenek arasında kararsız kalmak ya da tek birine yoğunlaşmak da haklı bir isyan. Bakalım 2024 yılında başlayan hangi diziler 10 bölümü bile göremeden final yapmak zorunda kalmış?
15. Kanal 7 için hazırlanan Bir Yemin Ettim dizisi yayın hayatına başlamadan önce acı bir haberle gündem olmuştu. Oyuncu Tekin Temel, sete gitmeye hazırlanırken hayatını kaybetmişti. Bu acı haber sonrasında da dizinin yayına başlama tarihi ertelenmişti. Ertelenen dizi için yayın kararı alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yayın tarihi belli oldu.
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16. Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi NOW TV'nin en güçlü yapımları arasında yer alıyor. Sezona bomba gibi giren ve güçlü rakiplerine rağmen iyi bir başarı yakalayan dizide Gonca Vuslateri'nin eşsiz performansı çok konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta yaptığı dans viral olan Vuslateri, bu kez de öfke patlaması sahnesiyle gündem oldu. Sosyal medyada bir kez daha çok konuşulan güzel oyuncu alkış toplamayı başardı. Bakalım bu kez hangi performansla konuşulmuş?
17. Her yıl 170 Türk dizisi yurt dışına ihraç ediliyor. Türk dizileri dünya çapında çok seviliyor. Hatta son zamanlarda dersleri bile okutulmaya başlandı. Milliyet'in haberine göre Northwestern Üniversitesi’nde 'Global Turkish TV Drama' yani 'Küresel Türk Televizyon Dizileri' başlığıyla ders açıldı. Dr. Öğretim Görevlisi Yasemin Y. Çelikkol dersleri işleyiş şeklini anlattı. İşte detaylar...
18. Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde Nur karakterini canlandıran Gonca Vuslateri, her performansıyla sosyal medyaya damgasını vuruyor. Bazen bunu daha da ileriye götürüp kendi hakkında yazılanlara cevap veriyor. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. Bir X kullanıcısının paylaştığı yoruma ünlü oyuncu sessiz kalamadı. Verdiği cevap görenleri güldürmeye yetti.
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