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Gonca Vuslateri'nin Leyla Dizisinde Her Hafta Yeniden Oscar'lık Oyunculuk Sergilemesi Alkış Topladı!

Gonca Vuslateri'nin Leyla Dizisinde Her Hafta Yeniden Oscar'lık Oyunculuk Sergilemesi Alkış Topladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.11.2024 - 17:59

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi NOW TV'nin en güçlü yapımları arasında yer alıyor. Sezona bomba gibi giren ve güçlü rakiplerine rağmen iyi bir başarı yakalayan dizide Gonca Vuslateri'nin eşsiz performansı çok konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta yaptığı dans viral olan Vuslateri, bu kez de öfke patlaması sahnesiyle gündem oldu. Sosyal medyada bir kez daha çok konuşulan güzel oyuncu alkış toplamayı başardı. Bakalım bu kez hangi performansla konuşulmuş?

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Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yüksek performansıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yüksek performansıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

Dizide rol alan oyuncuların adeta devleşmesi sosyal medyada tebrik topluyor. Hatta dizinin sahneleri viral olmaya başladı.

Dizide rol alan oyuncuların adeta devleşmesi sosyal medyada tebrik topluyor. Hatta dizinin sahneleri viral olmaya başladı.

Altın Kelebek'te En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne aday gösterilen Gonca Vuslateri, o oyuncuların başında geliyor.

Altın Kelebek'te En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne aday gösterilen Gonca Vuslateri, o oyuncuların başında geliyor.

Vuslateri'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde yaptığı dans sosyal medyada viral olmuş, pek çok fenomen ve hatta TikTok kullanıcısı bu sahneyi canlandırmıştı.

Vuslateri'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde yaptığı dans sosyal medyada viral olmuş, pek çok fenomen ve hatta TikTok kullanıcısı bu sahneyi canlandırmıştı.

Ünlü oyuncu bu kez de yemek masasındaki öfke krizi sahnesiyle gündem oldu.

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Sahneye sosyal medyadan yorum yağdı.

Sahneye sosyal medyadan yorum yağdı.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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