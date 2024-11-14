Gonca Vuslateri'nin Leyla Dizisinde Her Hafta Yeniden Oscar'lık Oyunculuk Sergilemesi Alkış Topladı!

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi NOW TV'nin en güçlü yapımları arasında yer alıyor. Sezona bomba gibi giren ve güçlü rakiplerine rağmen iyi bir başarı yakalayan dizide Gonca Vuslateri'nin eşsiz performansı çok konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta yaptığı dans viral olan Vuslateri, bu kez de öfke patlaması sahnesiyle gündem oldu. Sosyal medyada bir kez daha çok konuşulan güzel oyuncu alkış toplamayı başardı. Bakalım bu kez hangi performansla konuşulmuş?