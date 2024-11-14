O Paylaşım Kafa Karıştırdı: Sandık Kokusu'na Yeni Oyuncu İddiası
O Paylaşım Kafa Karıştırdı: Sandık Kokusu'na Yeni Oyuncu İddiası
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 2. sezonuyla ekran yolculuğuna devam ediyor. Senaryo ve oyuncu kadrosunda epey değişikliklerle devam eden Sandık Kokusu'nda yine bomba bir gelişme yaşandı. Dizide Ayça karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'ye partner gelmesi beklenirken oyuncu Pamir Pekin'le setten fotoğraf paylaşması dizinin izleyicilerini şoke etti. İşte o paylaşım...
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Show TV'de 2. sezonuyla yayınlanan Sandık Kokusu, senaryosunda ve oyuncu kadrosundaki değişikliklerle ekran yolculuğuna devam ediyor.
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Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin kadrosuna dahil olduğu dizide Cavadzade'nin canlandırdığı karakteri Ayça'ya partner geleceği iddiaları bir süredir gündemdeydi.
Son bölümlerde Engin Öztürk'ün canlandırdığı Bora karakteriyle yakınlaşan Ayça'nın Karsu ve Bora arasından çıkması için yakışıklı bir jönün gelmesi beklenirken Nesrin Cavadzade'nin paylaşımı kafaları karıştırdı.
Sevilen oyuncu Pamir Pekin'le setten video paylaşan Cavadzade, böylece Pekin'in partneri olarak diziye dahil olacağına dair büyük bir iddia yarattı.
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