O Paylaşım Kafa Karıştırdı: Sandık Kokusu'na Yeni Oyuncu İddiası

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 2. sezonuyla ekran yolculuğuna devam ediyor. Senaryo ve oyuncu kadrosunda epey değişikliklerle devam eden Sandık Kokusu'nda yine bomba bir gelişme yaşandı. Dizide Ayça karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'ye partner gelmesi beklenirken oyuncu Pamir Pekin'le setten fotoğraf paylaşması dizinin izleyicilerini şoke etti. İşte o paylaşım...