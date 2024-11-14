Yapay Zekaya Sorduk: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Fatih'e Geri Dönmeli mi?
Yapay Zekaya Sorduk: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Fatih'e Geri Dönmeli mi?
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrol çifti Doğa ve Fatih ilk sezon toksik olmalarına rağmen az biraz sevilmişti. Fatih'in aşırı anacı olmasından tutun da sezon finaline doğru hamile Doğa'ya ihanet etmesi bardağı taşıran son damla olurken haliyle çiftimiz ayrıldı. İki zıt ailenin bir araya gelmesinin ana nedeni olan Doğa ve Fatih'in 3. sezonda tekrardan bir araya geleceğinin sinyalleri yavaş yavaş verilirken izleyiciler olarak kafamız epey karıştı. Fatih'in tüm yaptıklarını unutamasak da bu aşk Doğa'ya iyi geliyor gibi. Peki, bu konuda yapay zeka ne diyor? Doğa ve Fatih aşkının gidişatını yapay zekaya sorduk.
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İki zıt ailenin çocuklarının evlenmesiyle başlayan Kızılcık Şerbeti, Doğa ve Fatih karakterlerinin toksikliğiyle izleyicileri kendine bağlamıştı.
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Doğa'yı sürekli baskılayan ve annesinin sözünden çıkmayan Fatih bir de ilk fırsatta Doğa'yı aldatmıştı. Hem de hamileyken!
2. sezonda bir dargın bir barışık ilişkileri sona erdiğinde seyirciler olarak hepimiz derin bir nefes almış ve halaylar çekmiştik. Fakat bu mutluluğumuz çok uzun süremedi.
3. sezonda Giray'ın zorbalamalarıyla sarsılan Doğa, soluğu yine Fatih'in yanında alırken Fatih'in tüm yaptıklarının unutulmaya yüz tutması çoğu izleyiciyi rahatsız ediyor.
Yapay zekaya sorduk: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Fatih'e geri dönmeli mi?
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Peki siz yapay zekanın yanıtını nasıl buldunuz? Bizce epey tutarlı! Yorumlarda buluşalım...
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