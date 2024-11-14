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Türk Televizyonlarında Neyin Kafasıyla Sorulduğunu Anlamadığımız Dumur Eden Sorular

Türk Televizyonlarında Neyin Kafasıyla Sorulduğunu Anlamadığımız Dumur Eden Sorular

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.11.2024 - 12:02

Türk televizyonlarında bugüne kadar birbirinden dumur eden anlar yaşandı. Canlı yayındaki skandallardan tutun da ekran başındaki seyirci bile soru ve görüşleriyle bir şekilde gündem oldu. Peki, Türk televizyonlarında bugüne kadar sorulmuş en dumur eden sorular neler? Eğer merak ediyorsanız, bu derleme tam size göre!

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2. Olayları lehime çevirirken:

2. Olayları lehime çevirirken:

3. Rüya yorumcuları göreve!

3. Rüya yorumcuları göreve!

4. Drop kullanmak peki?

4. Drop kullanmak peki?

5. Bu soru nasıl akla gelebilir?

5. Bu soru nasıl akla gelebilir?
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6. 👇

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7. Keşke günah olsa dedirten bir soru!

7. Keşke günah olsa dedirten bir soru!

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9. Ne cevap verildi acaba?!

9. Ne cevap verildi acaba?!

10. 👇

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12. 👇

13. Sonunda beklenen açıklama gelmiş!

13. Sonunda beklenen açıklama gelmiş!

14. "Bedduam tutuyor mu?" diye sorulmuş bir soru.

14. "Bedduam tutuyor mu?" diye sorulmuş bir soru.

15. 👇

15. 👇

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