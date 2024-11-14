Türk Televizyonlarında Neyin Kafasıyla Sorulduğunu Anlamadığımız Dumur Eden Sorular
Türk Televizyonlarında Neyin Kafasıyla Sorulduğunu Anlamadığımız Dumur Eden Sorular
Türk televizyonlarında bugüne kadar birbirinden dumur eden anlar yaşandı. Canlı yayındaki skandallardan tutun da ekran başındaki seyirci bile soru ve görüşleriyle bir şekilde gündem oldu. Peki, Türk televizyonlarında bugüne kadar sorulmuş en dumur eden sorular neler? Eğer merak ediyorsanız, bu derleme tam size göre!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Olayları lehime çevirirken:
3. Rüya yorumcuları göreve!
4. Drop kullanmak peki?
5. Bu soru nasıl akla gelebilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 👇
7. Keşke günah olsa dedirten bir soru!
8. 👇
9. Ne cevap verildi acaba?!
10. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. 👇
12. 👇
13. Sonunda beklenen açıklama gelmiş!
14. "Bedduam tutuyor mu?" diye sorulmuş bir soru.
15. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın