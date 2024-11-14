Türk Televizyonlarında Neyin Kafasıyla Sorulduğunu Anlamadığımız Dumur Eden Sorular

Türk televizyonlarında bugüne kadar birbirinden dumur eden anlar yaşandı. Canlı yayındaki skandallardan tutun da ekran başındaki seyirci bile soru ve görüşleriyle bir şekilde gündem oldu. Peki, Türk televizyonlarında bugüne kadar sorulmuş en dumur eden sorular neler? Eğer merak ediyorsanız, bu derleme tam size göre!