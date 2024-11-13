Zuhal Topal'ın Sunduğu Yemekteyiz Yarışmasında Büyük Ödülü Kazandıran Taktik!
Zuhal Topal'ın Sunduğu Yemekteyiz Yarışmasında Büyük Ödülü Kazandıran Taktik!
Kaynak: https://eksiseyler.com/yemekteyiz-yar...
TV8'de Zuhal Topal'ın sunduğu efsanevi yarışma programı Yemekteyiz, her hafta ilginç misafirleri ile kahkaha şöleni yaşatıyor. Neredeyse rol yaptığına inanacağımız konuklarla Yemekteyiz, her yeni bölümünde şaşırtmaya devam ederken bir Sözlük yazarının yakaladığı açık herkesi şoke etti. Yemekteyiz yarışmasında 1. olmak için yapılması gerekenleri açıklayan yazar, aslında her şeyin ne kadar basit olduğunu kanıtladı. Deneme şansınız olsa 150 bin TL büyük ödül için siz bu hileyi dener miydiniz?
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TV8 ekranlarında hafta içi her gün Zuhal Topal’ın sunumuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Yemekteyiz, birbirinden iddialı yarışmacılarla yine gündemde! Her hafta renkli kişilikler ve bolca tartışmayla seyirciyi hem güldüren hem de meraklandıran program, bu kez bambaşka bir şekilde gündemde!
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Bir Sözlük yazarı “Yemekteyiz’de nasıl birinci olunur?” sorusuna yanıt verecek basit bir “metamatik” bulduğunu öne sürdü.
Anlatılanlara göre, yarışmacıların birbirini kıyasıya eleştirip puan kırdığı ortamda ipi göğüslemek için belirli bir strateji yeterli! Yazarın “puan matematiği” olarak tanımladığı bu taktik, yarışmacıların birbirini düşük puanlarla geride bırakması gerektiğini savunuyor.
Buna göre rakiplerin puanlama eğilimlerine, olası puan dağılımına, stratejik puanlamaya, risk ve ödüllere ve son olarak matematiksel hesaplamalara bakılması yeterli.
Yarışmada birinci gün, en önemli gün!
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2. gün için şansımızı arttırıyoruz!
3. gün yapılması gerekenler
4. gün yapılması gerekenler.
Beşinci gün zafer günü!
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