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Zuhal Topal'ın Sunduğu Yemekteyiz Yarışmasında Büyük Ödülü Kazandıran Taktik!

Zuhal Topal'ın Sunduğu Yemekteyiz Yarışmasında Büyük Ödülü Kazandıran Taktik!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.11.2024 - 10:06

TV8'de Zuhal Topal'ın sunduğu efsanevi yarışma programı Yemekteyiz, her hafta ilginç misafirleri ile kahkaha şöleni yaşatıyor. Neredeyse rol yaptığına inanacağımız konuklarla Yemekteyiz, her yeni bölümünde şaşırtmaya devam ederken bir Sözlük yazarının yakaladığı açık herkesi şoke etti. Yemekteyiz yarışmasında 1. olmak için yapılması gerekenleri açıklayan yazar, aslında her şeyin ne kadar basit olduğunu kanıtladı. Deneme şansınız olsa 150 bin TL büyük ödül için siz bu hileyi dener miydiniz?

Kaynak: https://eksiseyler.com/yemekteyiz-yar...
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TV8 ekranlarında hafta içi her gün Zuhal Topal’ın sunumuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Yemekteyiz, birbirinden iddialı yarışmacılarla yine gündemde! Her hafta renkli kişilikler ve bolca tartışmayla seyirciyi hem güldüren hem de meraklandıran program, bu kez bambaşka bir şekilde gündemde!

TV8 ekranlarında hafta içi her gün Zuhal Topal’ın sunumuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Yemekteyiz, birbirinden iddialı yarışmacılarla yine gündemde! Her hafta renkli kişilikler ve bolca tartışmayla seyirciyi hem güldüren hem de meraklandıran program, bu kez bambaşka bir şekilde gündemde!

Bir Sözlük yazarı “Yemekteyiz’de nasıl birinci olunur?” sorusuna yanıt verecek basit bir “metamatik” bulduğunu öne sürdü.

Bir Sözlük yazarı “Yemekteyiz’de nasıl birinci olunur?” sorusuna yanıt verecek basit bir “metamatik” bulduğunu öne sürdü.

Anlatılanlara göre, yarışmacıların birbirini kıyasıya eleştirip puan kırdığı ortamda ipi göğüslemek için belirli bir strateji yeterli! Yazarın “puan matematiği” olarak tanımladığı bu taktik, yarışmacıların birbirini düşük puanlarla geride bırakması gerektiğini savunuyor.

Anlatılanlara göre, yarışmacıların birbirini kıyasıya eleştirip puan kırdığı ortamda ipi göğüslemek için belirli bir strateji yeterli! Yazarın “puan matematiği” olarak tanımladığı bu taktik, yarışmacıların birbirini düşük puanlarla geride bırakması gerektiğini savunuyor.

Buna göre rakiplerin puanlama eğilimlerine, olası puan dağılımına, stratejik puanlamaya, risk ve ödüllere ve son olarak matematiksel hesaplamalara bakılması yeterli.

Buna göre rakiplerin puanlama eğilimlerine, olası puan dağılımına, stratejik puanlamaya, risk ve ödüllere ve son olarak matematiksel hesaplamalara bakılması yeterli.

Yarışmada birinci gün, en önemli gün!

Yarışmada birinci gün, en önemli gün!

'Bugünü en önemli gün olarak nitelendirebiliriz. Çünkü bugün, rakiplerinizin puanlama eğilimlerini ve ipucu toplayarak yarışmacıların kişiliklerini gözlemlediğimiz bir gün. Bu nedenle, stratejinizi belli etmemek adına hem söyleyeceğiniz sözlerin ortalama, hem de vereceğiniz puanın ortalama olması gerekmektedir ve ilk gün 56 puan aralığında puan vereceğiz.

Daha sonra;

Her rakipten alabileceğiniz olası puanları tahminlerimiz yönünde hesaplayarak yarışmacıları gruplandıracağız:

Yüksek puan verenler: 810 puan (ortalama 9 puan)

Orta puan verenler: 57 puan (ortalama 6 puan)

Düşük puan verenler: 46 puan (ortalama 5 puan)'

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2. gün için şansımızı arttırıyoruz!

2. gün için şansımızı arttırıyoruz!

'1. günün puanlarına göre rakiplerinizi gruplandırdıktan sonra, yüksek puan verenlere 78 puan, orta puan verenlere 67 puan, düşük puan verenlere ise 56 puan verin. Çetele tutarak olası puanları ve birinci olma şansınızı tekrar hesaplayın.'

3. gün yapılması gerekenler

3. gün yapılması gerekenler

'İşin sonuna doğru gelmekteyiz; bu yüzden kendi puanınıza ve rakiplerinizin puanlarına göre stratejik hamleler yapın. Örneğin, bir rakip sizden daha yüksek puandaysa onu geçmek için hesap yapın ve puanı ona göre verin; ancak ilk günkü gruplandırmalara sadık kalın.

Olası puanları ve birinci olma şansını tekrar hesaplayarak taktiğinizi revize edin.'

4. gün yapılması gerekenler.

4. gün yapılması gerekenler.

'Aynı şekilde, diğer günlerde uyguladığınız stratejiyi bu günlerde de uygulayın.

Her gün puanlarınızı ve rakiplerinizin puanlarını takip edin ve buna göre stratejinizi güncelleyin.'

Beşinci gün zafer günü!

Beşinci gün zafer günü!

Eğer dediklerini uyguladıysanız yarışmayı kazanmama gibi bir ihtmalinizin olmadığını savunan yazar ayrıca bununla ilgili yapay zekadan da yardım alarak bir matematiksel hesap yaptığını söylüyor. Hesaplama için linke tıklayarak görebilirsiniz.

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