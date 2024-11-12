Barış Akarsu'yu Tanımıştık! Akademi Türkiye Yarışmacıları Şimdi Ne Yapıyor?

2004 yılında atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye, şimdilerin en ünlü isimlerinin keşfedildiği yarışma programıydı. Barış Akarsu, Özgür Çevik, Pınar Aydın, Deha Bilimlier ve daha pek çok ünlü ismi ilk kez izlediğimiz yarışma programı yayınlandığı döneme damga vurmuş ve Barış Akarsu efsanesinin temellerini atmıştı. 8 erkek ve 8 kadının yarıştığı Akademi Türkiye, 4 yıl sonra yeni bir sezonla yayınlansa da asla ilk sezonundaki gibi rağbet göremedi. Tabii bundaki en büyük etken ilk sezon yarışmacılarının izleyici tarafından çok sevilmesiydi. Biz de Akademi Türkiye yarışmacıları şimdilerde ne yapıyor derleyelim dedik!