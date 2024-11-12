Barış Akarsu'yu Tanımıştık! Akademi Türkiye Yarışmacıları Şimdi Ne Yapıyor?
Barış Akarsu'yu Tanımıştık! Akademi Türkiye Yarışmacıları Şimdi Ne Yapıyor?
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DAx8EhMML...
2004 yılında atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye, şimdilerin en ünlü isimlerinin keşfedildiği yarışma programıydı. Barış Akarsu, Özgür Çevik, Pınar Aydın, Deha Bilimlier ve daha pek çok ünlü ismi ilk kez izlediğimiz yarışma programı yayınlandığı döneme damga vurmuş ve Barış Akarsu efsanesinin temellerini atmıştı. 8 erkek ve 8 kadının yarıştığı Akademi Türkiye, 4 yıl sonra yeni bir sezonla yayınlansa da asla ilk sezonundaki gibi rağbet göremedi. Tabii bundaki en büyük etken ilk sezon yarışmacılarının izleyici tarafından çok sevilmesiydi. Biz de Akademi Türkiye yarışmacıları şimdilerde ne yapıyor derleyelim dedik!
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2004 yılında müzik sektörüne yeni isimler kazandırmak için atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye, ilk sezonuyla büyük fırtınalar estirmişti.
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2007 yılında vefat eden Barış Akarsu'yu tanımamızı sağlayan programda ayrıca Özgür Çevik, Pınar Aydın, Deha Bilimlier gibi başarılı isimler sektörle tanışmıştı.
Her bir yarışmacının akıllarda yer ettiği yarışma üzerinden tam 20 yıl geçerken Akademi Türkiye yarışmacıları şimdilerde neler yapıyor sizler için araştırdık.
Tolga Futacı
Deha Bilimlier
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Özgür Çevik
Burcu Gümrükçü
Timuçin Özaslan
Tuğçe Özkara
Jale Kök
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Serhan Aykaç
Cenk Yüksel
Elçin Matben
Mücahit Kaya
Pınar Aydın
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Özge Günaydın
Pınar Erol
Barış Akarsu
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