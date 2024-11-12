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Barış Akarsu'yu Tanımıştık! Akademi Türkiye Yarışmacıları Şimdi Ne Yapıyor?

Barış Akarsu'yu Tanımıştık! Akademi Türkiye Yarışmacıları Şimdi Ne Yapıyor?

Atv
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.11.2024 - 19:19

2004 yılında atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye, şimdilerin en ünlü isimlerinin keşfedildiği yarışma programıydı. Barış Akarsu, Özgür Çevik, Pınar Aydın, Deha Bilimlier ve daha pek çok ünlü ismi ilk kez izlediğimiz yarışma programı yayınlandığı döneme damga vurmuş ve Barış Akarsu efsanesinin temellerini atmıştı. 8 erkek ve 8 kadının yarıştığı Akademi Türkiye, 4 yıl sonra yeni bir sezonla yayınlansa da asla ilk sezonundaki gibi rağbet göremedi. Tabii bundaki en büyük etken ilk sezon yarışmacılarının izleyici tarafından çok sevilmesiydi. Biz de Akademi Türkiye yarışmacıları şimdilerde ne yapıyor derleyelim dedik!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DAx8EhMML...
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2004 yılında müzik sektörüne yeni isimler kazandırmak için atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye, ilk sezonuyla büyük fırtınalar estirmişti.

2004 yılında müzik sektörüne yeni isimler kazandırmak için atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye, ilk sezonuyla büyük fırtınalar estirmişti.

2007 yılında vefat eden Barış Akarsu'yu tanımamızı sağlayan programda ayrıca Özgür Çevik, Pınar Aydın, Deha Bilimlier gibi başarılı isimler sektörle tanışmıştı.

2007 yılında vefat eden Barış Akarsu'yu tanımamızı sağlayan programda ayrıca Özgür Çevik, Pınar Aydın, Deha Bilimlier gibi başarılı isimler sektörle tanışmıştı.

Her bir yarışmacının akıllarda yer ettiği yarışma üzerinden tam 20 yıl geçerken Akademi Türkiye yarışmacıları şimdilerde neler yapıyor sizler için araştırdık.

Her bir yarışmacının akıllarda yer ettiği yarışma üzerinden tam 20 yıl geçerken Akademi Türkiye yarışmacıları şimdilerde neler yapıyor sizler için araştırdık.

Tolga Futacı

Tolga Futacı

Yarışmada 2. olan Tolga Futacı, kariyerine müzik ve oyunculukla devam etmişti. Şu an hala müzik sektöründe yer alıyor.

Deha Bilimlier

Deha Bilimlier

Deha Bilimlier iki albüm ve singlelar çıkararak kariyerine devam etti. Şu an aktif olarak sahne alıyor.

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Özgür Çevik

Özgür Çevik

Yarışmanın en tanınan isimlerinden Özgür Çevik, Yabancı Damat dizisiyle adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Şu an aktif olarak oyunculuk yapıyor.

Burcu Gümrükçü

Burcu Gümrükçü

Burcu Gümrükçü, müzik kariyerine devam ediyor.

Timuçin Özaslan

Timuçin Özaslan

Timuçin Özaslan, Akademi Türkiye albümünde yer almamasına rağmen müzik kariyerine devam etti.

Tuğçe Özkara

Tuğçe Özkara

Tuğçe Özkara, Danimarka'da hem müzik hem seramikle uğraşıyor.

Jale Kök

Jale Kök

Jale Kök, Antalya'daki mekanlarda aktif olarak sahne alıyor.

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Serhan Aykaç

Serhan Aykaç

Serhan Aykaç, caz ve piyano alanında dersler veriyor.

Cenk Yüksel

Cenk Yüksel

Cenk Yüksel, müzisyenlik ve yazarlığı bir arada yürütüyor.

Elçin Matben

Elçin Matben

Elçin Matben, albüm çıkaran isimler arasında. Müzik kariyerine devam ediyor.

Mücahit Kaya

Mücahit Kaya

Mücahit Kaya, çeşitli mekanlarda sahne alarak kariyerine devam ediyor.

Pınar Aydın

Pınar Aydın

Pınar Aydın, kariyerinin ardından oyunculuğa soyunan isimlerden. Arka Sokaklar dizisinde rol aldıktan sonra oyunculuğa devam etmişti. Şimdilerde evlendi ve Giresun'da yaşıyor.

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Özge Günaydın

Özge Günaydın

Özge Günaydın, yarışmadan sonra birçok dizide rol alarak oyunculuk yaptı. Son yıllarda medyadan uzak kalıyor.

Pınar Erol

Pınar Erol

Pınar Erol, İzmir'de kurduğu dijital pazarlama ajansını yönetiyor.

Barış Akarsu

Barış Akarsu

Akademi Türkiye 1.si Barış Akarsu, yarışmadan sonra albümler çıkarıp Yalancı Yarim isimli dizide başrol oldu. 2007 yılında trafik kazası geçirerek hayata gözlerini yumdu.

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