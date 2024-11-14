Trafik Sorununu İnsanların Sevişememesine Bağlayan Uzman Nur Viral'i Şaşırttı
Trafik Sorununu İnsanların Sevişememesine Bağlayan Uzman Nur Viral'i Şaşırttı
Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında şaşırtan anlar yaşandı. Programa konuk olan Kadın Doğum Uzmanı ve Jinekolog Ayşe Duman, yaptığı açıklamalarla resmen dumur etti. Trafik sorununu insanların sevişememesine bağlayan Duman, söyledikleriyle Nur Viral'i şaşırttı. Cinselliğin temel bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizen Duman, 'İnsanlar sevişebilse trafik sorunu kalmaz' açıklaması yaptı. İşte o anlar...
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Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programı sık sık absürt konularla sosyal medyada gündem oluyor.
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12 Kasım günü Kadın Doğum Uzmanı ve Jinekolog Ayşe Duman'ı konuk eden Nur Viral, Duman'ın açıklamalarıyla resmen şoke oldu.
Cinsellik hakkında açıklamalarda bulunan Duman, cinselliğin evlilikteki öneminden tutun da gündelik yaşamda stres seviyemizi nasıl etkilediğine kadar değindi.
Cinselliğin günlük yaşam stresi üzerinde etkili olduğunu onaylayan Duman, bitmeyen trafik sıkıntısının insanların sevişememesinden kaynaklandığının altını çizdi.
"Cinsellikte beden nötrleniyor. Aslında bedeni rahatlatan kendimizi güvende hisseden, bizim arzulandığımızı hissettiğimiz bir alan."
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Nur Viral, trafikteki sinirli insanları hatırlatınca Duman, 'Evet sevişmiyor diyebiliriz. Çünkü o dengesini bulamamış' diyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu.
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