Trafik Sorununu İnsanların Sevişememesine Bağlayan Uzman Nur Viral'i Şaşırttı

'Biz burada rahatladığımızda günlük yaşantımızdaki toleransımız artıyor. Çünkü tatmin olduk ve sevildiğimizi gördük. Hormonlarımız dengelendi. Böyle bir insanın trafiğe çıktığını düşünün. Gereksiz bir hamle yapan bir arabayı daha sakin karşılayabilir. İnsanlar sevişebilse inanın trafik sorunu olmaz. En azından trafik kavgalar olmaz'