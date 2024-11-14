Set Çalışanı, Kamera Şakası Programlarının Kurgu Olup Olmadığını Açıkladı
Set Çalışanı, Kamera Şakası Programlarının Kurgu Olup Olmadığını Açıkladı
Dizi ve film setleri sık sık merakımızı cezbediyor. TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın ise bu konudaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Yalçın, dizilerdeki merak edilen detayları paylaşırken bu defa kamera şakası programlarına değindi. Kamera şakalarının kurgu olduğunun nasıl anlaşılacağını açıklayan Yalçın, bunun ses sistemiyle anlaşıldığını açıkladı. İşte Yener Yalçın'ın o paylaşımı...
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Artık çok rastlamasak da kamera şakası programları, yayınlandığı dönem epey rağbet görüyor.
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İzlerken kahkahalara boğulduğumuz kamera şakalarının gerçek mi yoksa kurgu mu olduğu konusunda hiçbir bilgimiz yok. Neyse ki TikTok fenomeni Yener Yalçın bu konuda da açıklamada bulunmuş.
Dizi ve film setlerinde yaşadıklarını anlatan TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın "Kamera şakaları kurgu mu?" sorusuna yanıt verdi.
Kamera şakalarının büyük çoğunluğunun kurgu olduğunu kabul eden Yalçın, kurgu olmayan programların da olduğunu ve bunu ayırt etmek için şaka yapılan kişiden gelen sese dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
İşte Yener Yalçın'ın o açıklaması:
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