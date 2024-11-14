Set Çalışanı, Kamera Şakası Programlarının Kurgu Olup Olmadığını Açıkladı

Dizi ve film setleri sık sık merakımızı cezbediyor. TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın ise bu konudaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Yalçın, dizilerdeki merak edilen detayları paylaşırken bu defa kamera şakası programlarına değindi. Kamera şakalarının kurgu olduğunun nasıl anlaşılacağını açıklayan Yalçın, bunun ses sistemiyle anlaşıldığını açıkladı. İşte Yener Yalçın'ın o paylaşımı...