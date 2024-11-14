Kime Rakip Oldu? Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün Yeni Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!
Kime Rakip Oldu? Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün Yeni Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Annem Ankara, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Birsen Altuntaş''ın haberine göre, başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizinin ilk bölümü için geri sayım başladı. Dizi, aşk, aile bağları ve geçmişin izlerini sürükleyici bir senaryoyla ele alıyor. Hikaye, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Annem Ankara, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
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Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrollerinde olduğu Annem Ankara dizisinin yayın tarihi belli oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Annem Ankara 20 Kasım Çarşamba günü Kanal D'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
Annem Ankara, aynı gün yayınlanan güçlü yapımlar olan Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Leyla ve Sahipsizler ile rekabet edecek. Siz hangi diziyi izleyeceksiniz? Yorumlarda buluşalım...
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