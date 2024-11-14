Leyla Dizisinde Oynayan Gonca Vuslateri Bir X Kullanıcısına Verdiği Cevapla Herkesi Güldürdü

Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde Nur karakterini canlandıran Gonca Vuslateri, her performansıyla sosyal medyaya damgasını vuruyor. Bazen bunu daha da ileriye götürüp kendi hakkında yazılanlara cevap veriyor. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. Bir X kullanıcısının paylaştığı yoruma ünlü oyuncu sessiz kalamadı. Verdiği cevap görenleri güldürmeye yetti.