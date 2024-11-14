Leyla Dizisinde Oynayan Gonca Vuslateri Bir X Kullanıcısına Verdiği Cevapla Herkesi Güldürdü
Leyla Dizisinde Oynayan Gonca Vuslateri Bir X Kullanıcısına Verdiği Cevapla Herkesi Güldürdü
Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde Nur karakterini canlandıran Gonca Vuslateri, her performansıyla sosyal medyaya damgasını vuruyor. Bazen bunu daha da ileriye götürüp kendi hakkında yazılanlara cevap veriyor. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. Bir X kullanıcısının paylaştığı yoruma ünlü oyuncu sessiz kalamadı. Verdiği cevap görenleri güldürmeye yetti.
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Her çarşamba akşamı NOW'da ekranlara gelen Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde Nur karakterini canlandıran Gonca Vuslateri'nin oyunculuk performansı dillerden düşmüyor.
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Dizide entrikacı ve acımasız bir karakteri canlandıran Vuslateri her sahnesiyle sosyal medyada çok konuşuluyor. Ama bunlardan biri var ki ünlü oyuncu yapılan yorum karşısında sessiz kalamamış...
X/Twitter'da @SonglKocak21 adlı bir kullanıcı, dizide Nur'un koştuğu bir sahneyi paylaşarak "Her kötülüğü yapıyor, bi' koşmayı beceremiyor" dedi. Gonca Vuslateri de bu paylaşımı alıntılayarak herkesi kahkahadan kopartan bir cevap verdi.
Vuslateri alıntısında "Etek açılmıyor!" deyince görenleri duyanları çok güldürdü. Ünlü oyuncunun paylaşımına "Gonca Vuslateri döver herkesi oyunculuğuyla, ders niteliğinde", "Çok iyisin", "Dizilerde kötüler sevilmez ama sen nasıl sevdirdin kendini ikoncan" ve "Gonca çok tatlısın" gibi yorumlar yapıldı.
Siz Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde Nur karakterini oynayarak alkışlar toplayan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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