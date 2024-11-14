19 Sezondur Devam Eden Arka Sokaklar İlk Yayınlandığında Türkiye Ne Haldeydi?

Kanal D ekranlarında 2006 yılından beri yayınlanan Arka Sokaklar dizisi tam 18. yılını kutluyor. Sevilen dizi sezonlar boyunca popülerliğini kaybetmeden reyting başarısını sürdürürken aklımıza Arka Sokaklar'ın ilk bölümünü izlediğimiz o gün geldi. Sıcak bir Temmuz akşamında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar'ı 18 yıl boyunca devam edeceğini bilmeden izlerken Türkiye ne haldeydi? Altın, Euro, Dolar ne kadardı? Hepsini bu içerikte mercek altına aldık.