19 Sezondur Devam Eden Arka Sokaklar İlk Yayınlandığında Türkiye Ne Haldeydi?
19 Sezondur Devam Eden Arka Sokaklar İlk Yayınlandığında Türkiye Ne Haldeydi?
Kanal D ekranlarında 2006 yılından beri yayınlanan Arka Sokaklar dizisi tam 18. yılını kutluyor. Sevilen dizi sezonlar boyunca popülerliğini kaybetmeden reyting başarısını sürdürürken aklımıza Arka Sokaklar'ın ilk bölümünü izlediğimiz o gün geldi. Sıcak bir Temmuz akşamında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar'ı 18 yıl boyunca devam edeceğini bilmeden izlerken Türkiye ne haldeydi? Altın, Euro, Dolar ne kadardı? Hepsini bu içerikte mercek altına aldık.
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6 sıfır atılmış ve YTL kavramı gelmişti.
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Asgari ücret 380,46 YTL, cumhuriyet altını 151 YTL'ydi.
Galatasaray Süper Lig şampiyonuydu.
Ahmet Necdet Sezer cumhurbaşkanıydı.
Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülü almıştı.
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Dolar 1 YTL 48 kuruştu.
Benzinin litre fiyatı 2 YTL 75 kuruştu.
Bir anda "Kuş Gribi" hastalığı hortlamıştı.
"Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" hepimizi korkutmuş, çayır çimen alanlardan uzak durmamızı sağlamıştı.
Eurovision Şarkı Yarışması'na "Superstar" şarkısıyla Sibel Tüzün katılmıştı.
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Sıla, Binbir Gece, Kırık Kanatlar, Hatırla Sevgili, Avrupa Yakası, Doktorlar, Sağır Oda, Yaprak Dökümü, İki Aile, Fırtına, Selena, Sevda Çiçeği gibi diziler yayındaydı.
Tüm Türkiye (Avrupa Yakası Gaffur başta olmak üzere) Kenan Doğulu'nun Çakkıdı şarkısıyla coşmuştu.
iPhone'un henüz esamesi okunmuyor, Nokia ve Motorola ortalığın tozunu attırıyordu.
Arka Sokaklar şu an 19. sezonuyla yayında ve daha uzun yıllar ekran yolculuğuna devam edeceğe benziyor. Sizce bu içeriği 18 yıl sonra revize eder miyiz?
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