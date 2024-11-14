Sete Gitmeye Hazırlanırken Vefat Etmişti: Tekin Temel'in Son Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Kanal 7 için hazırlanan Bir Yemin Ettim dizisi yayın hayatına başlamadan önce acı bir haberle gündem olmuştu. Oyuncu Tekin Temel, sete gitmeye hazırlanırken hayatını kaybetmişti. Bu acı haber sonrasında da dizinin yayına başlama tarihi ertelenmişti. Ertelenen dizi için yayın kararı alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yayın tarihi belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş