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Sete Gitmeye Hazırlanırken Vefat Etmişti: Tekin Temel'in Son Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Sete Gitmeye Hazırlanırken Vefat Etmişti: Tekin Temel'in Son Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.11.2024 - 17:38

Kanal 7 için hazırlanan Bir Yemin Ettim dizisi yayın hayatına başlamadan önce acı bir haberle gündem olmuştu. Oyuncu Tekin Temel, sete gitmeye hazırlanırken hayatını kaybetmişti. Bu acı haber sonrasında da dizinin yayına başlama tarihi ertelenmişti. Ertelenen dizi için yayın kararı alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yayın tarihi belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yalı Çapkını'nın Akın'ı Melih Özkaya'nın yeni dizisi Bir Yemin Ettim, Kanal 7 ekranları için duyurulmuştu.

Yalı Çapkını'nın Akın'ı Melih Özkaya'nın yeni dizisi Bir Yemin Ettim, Kanal 7 ekranları için duyurulmuştu.

Ancak çekimler sürerken hiç beklenmedik bir olay yaşandı ve oyuncu Tekin Temel, sete gitmek üzere hazırlanırken hayatını kaybetti.

Ancak çekimler sürerken hiç beklenmedik bir olay yaşandı ve oyuncu Tekin Temel, sete gitmek üzere hazırlanırken hayatını kaybetti.

Bu sebeple de dizinin yayın tarihi ertelenmişti. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Bu sebeple de dizinin yayın tarihi ertelenmişti. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Dizinin 18 Kasım'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

Dizinin 18 Kasım'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

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