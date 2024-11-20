Hani Gitmeyecekti! Diziye Girişiyle Kaos Yaratan Oyuncu Yalı Çapkını'ndan Ayrılıyor!

İlk sezonuyla fırtına gibi esen, reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, geçtiğimiz sezondan bu yana bir düşen bir yükselen reytinglere sahip. Bunun en büyük sebebi de Seyran ve Ferit'in sürekli ayrı yazılması. İzleyicinin birlikte görmek istediği bu ikili her daim ayrılıyor ve bu da pek tabii reytinglerle kendini gösteriyor. Ancak senaristler bu riski almaya daha fazla dayanamadı ve Seyran-Ferit ikilisi yeniden bir araya gelmek için ilk adımları attı. Bu da Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye gelişiyle izleyici tarafında kaos yaratan bir oyuncunun diziden ayrılmasıyla sonuçlandı!

Kaynak: Birsen Altuntaş