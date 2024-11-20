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Hani Gitmeyecekti! Diziye Girişiyle Kaos Yaratan Oyuncu Yalı Çapkını'ndan Ayrılıyor!

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Hani Gitmeyecekti! Diziye Girişiyle Kaos Yaratan Oyuncu Yalı Çapkını'ndan Ayrılıyor!

yalı çapkını
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.11.2024 - 00:52

İlk sezonuyla fırtına gibi esen, reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, geçtiğimiz sezondan bu yana bir düşen bir yükselen reytinglere sahip. Bunun en büyük sebebi de Seyran ve Ferit'in sürekli ayrı yazılması. İzleyicinin birlikte görmek istediği bu ikili her daim ayrılıyor ve bu da pek tabii reytinglerle kendini gösteriyor. Ancak senaristler bu riski almaya daha fazla dayanamadı ve Seyran-Ferit ikilisi yeniden bir araya gelmek için ilk adımları attı. Bu da Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye gelişiyle izleyici tarafında kaos yaratan bir oyuncunun diziden ayrılmasıyla sonuçlandı!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/p...
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Yalı Çapkını'nın üçüncü sezonu bir hayli olaylı başlamış, Seyran ve Ferit ayrılığına bir türlü anlam verilememişti.

Yalı Çapkını'nın üçüncü sezonu bir hayli olaylı başlamış, Seyran ve Ferit ayrılığına bir türlü anlam verilememişti.

Geçtiğimiz sezonun finalinde birbirlerine aşklarından ölürken bıraktığımız ikili, yeni sezona zaman atlamasıyla girmiş ve geçen 2 yılın ardından hayatlarına başkaları girmişti.

Geçtiğimiz sezonun finalinde birbirlerine aşklarından ölürken bıraktığımız ikili, yeni sezona zaman atlamasıyla girmiş ve geçen 2 yılın ardından hayatlarına başkaları girmişti.

Ancak izleyici SeyFer çiftini başkalarıyla görmeye tahammül edemedi ve diziyi izlemeyi bırakarak tepkilerini gösterdi.

Ancak izleyici SeyFer çiftini başkalarıyla görmeye tahammül edemedi ve diziyi izlemeyi bırakarak tepkilerini gösterdi.

Hatta şöyle ki, Mert Ramazan Demir'e partner olarak gelen Pelin Akil Altan'a söylenmedik söz bırakmayarak büyük bir tepki gösterdiler.

Hatta şöyle ki, Mert Ramazan Demir'e partner olarak gelen Pelin Akil Altan'a söylenmedik söz bırakmayarak büyük bir tepki gösterdiler.

Şu ana kadar hep dizide kalacağı konuşulan ünlü oyuncuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Şu ana kadar hep dizide kalacağı konuşulan ünlü oyuncuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
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Bombayı biz patlatalım; Birsen Altuntaş'ın haberine göre gelişiyle büyük bir kaos yaratan Pelin Akil Altan diziden ayrılıyormuş!

Bombayı biz patlatalım; Birsen Altuntaş'ın haberine göre gelişiyle büyük bir kaos yaratan Pelin Akil Altan diziden ayrılıyormuş!

Bakalım bu vedanın diziye etkisi nasıl olacak?

Bakalım bu vedanın diziye etkisi nasıl olacak?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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