Survivor'a Yeniden Katılacağı İddia Edilen Efecan Dianzenza Paylaşımıyla Kafaları Fena Karıştırdı!

Survivor 2025 için geri sayım başladı! Yarışmacıların yavaş yavaş netleşmeye başladığı programda pek çok isim için de iddia ortaya atılıyor. Kimi bu iddiaları yalanlarken, kimisi de ucunu açık bırakarak merak uyandırmaya devam ediyor. Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza da adı Survivor 2025 ile anılan isimlerden biri. Katılım durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapmayan Efecan, X hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Söyledikleriyle yarışmayı mı kastediyor, buyurun birlikte bakalım...