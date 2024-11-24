Survivor'a Yeniden Katılacağı İddia Edilen Efecan Dianzenza Paylaşımıyla Kafaları Fena Karıştırdı!
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Survivor'a Yeniden Katılacağı İddia Edilen Efecan Dianzenza Paylaşımıyla Kafaları Fena Karıştırdı!
Survivor 2025 için geri sayım başladı! Yarışmacıların yavaş yavaş netleşmeye başladığı programda pek çok isim için de iddia ortaya atılıyor. Kimi bu iddiaları yalanlarken, kimisi de ucunu açık bırakarak merak uyandırmaya devam ediyor. Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza da adı Survivor 2025 ile anılan isimlerden biri. Katılım durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapmayan Efecan, X hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Söyledikleriyle yarışmayı mı kastediyor, buyurun birlikte bakalım...
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Survivor 2025 için geri sayım başladı! Yarışmacıların birer birer netleşmeye başladığı programla ilgili pek çok iddia da ortalıkta dolaşıyor.
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Bu iddialar arasında adı ilk geçenlerden biri Hikmet olmuştu fakat Hikmet yarışmaya katılmayacağını belirtti.
Ancak her iddia karşılık bulmuyor, adı Survivor'la anılan isimler bazen "Katılacağım ya da katılmayacağım" gibi bir açıklamada bulunmuyor.
2025 sezonu için o isimlerden biri de Efecan Dianzenza oldu. 2016 yılında Survivor'a katılan Efecan'ın adı bu sezon da Survivor'la anılıyor.
Ancak kendisinden konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmemişti. Ta ki şu ana kadar...
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Yaptığı paylaşımda "Tek rakibim dün olduğum insan" diyen Efecan, hakkındaki iddiaları böylece güçlendirmiş oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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