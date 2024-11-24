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Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Şebnem Dönmez'in Yeni Dizisi Belli Oldu!

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Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Şebnem Dönmez'in Yeni Dizisi Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.11.2024 - 15:57

TRT'nin yeni dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Alina Boz'un da yer aldığı ekibe Kızılcık Şerbeti'nden transfer oyuncu geldi. Şerbo'dan apar topar ayrılan Şebnem Dönmez ekranları bırakmamaya karar verdi. Heves karakteri ile tepki çeken Dönmez'in yeni dizisini Birsen Altuntaş duyurdu. İşte, Şebnem Dönmez'in yeni dizisi....

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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TRT'nin Bir Zamanlar İstanbul dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Modern bir “Köroğlu Destanı” olarak kurgulanan projede, genç bir Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisinin mafya dünyasına adım atarak tüm dengeleri nasıl değiştirdiği anlatılacak.

TRT'nin Bir Zamanlar İstanbul dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Modern bir “Köroğlu Destanı” olarak kurgulanan projede, genç bir Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisinin mafya dünyasına adım atarak tüm dengeleri nasıl değiştirdiği anlatılacak.

Başrollerde, Ali Şahinbey karakterini canlandıracak Cihangir Ceyhan ve gazeteci Seher rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak Alina Boz yer alıyor.

Başrollerde, Ali Şahinbey karakterini canlandıracak Cihangir Ceyhan ve gazeteci Seher rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak Alina Boz yer alıyor.

Hüseyin Avni Danyal ve Didem Balçın’ın yanı sıra dikkat çekici yeni isimler de kadroya dahil oldu. Şebnem Dönmez, mafya lideri Lemi’nin eşi Nermin Sencer rolünde, Ümit Kantarcılar ise Nermin’in oğlu Ogün olarak hikâyeye dahil oluyor.

Hüseyin Avni Danyal ve Didem Balçın’ın yanı sıra dikkat çekici yeni isimler de kadroya dahil oldu. Şebnem Dönmez, mafya lideri Lemi’nin eşi Nermin Sencer rolünde, Ümit Kantarcılar ise Nermin’in oğlu Ogün olarak hikâyeye dahil oluyor.

Ayrıca, başarılı oyuncu Özge Özder, Seher’in annesi ve Kudret’in eşi Jale Nacar karakterine hayat verecek.

Ayrıca, başarılı oyuncu Özge Özder, Seher’in annesi ve Kudret’in eşi Jale Nacar karakterine hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Ocak ayının ikinci haftasında ekrana gelmesi planlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Ocak ayının ikinci haftasında ekrana gelmesi planlanıyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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