Heves ve Giray'ın Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılması ile İlgili Ortaya Atılan İddia Şoke Etti!
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Heves ve Giray'ın Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılması ile İlgili Ortaya Atılan İddia Şoke Etti!
Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon Giray ve Heves karakterleriyle katılan Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in diziden ayrılacağı haberi herkesi şoke etti. Ani ayrılık kararı izleyici de merak uyandırmıştı. Heves ve Giray'ın diziden ayrılması ile ilgili farklı iddialar ortaya atıldı. Üvey anne ve oğlu arasındaki yasak aşk ilişkisi nedeniyle tepki çeken ikiliden Şebnem Dönmez'in açıklaması kafaları karıştırdı. Bir TikTok kullanıcısı bu açıklamanın gerçekçiliğini tartıştı.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Heves ve Giray karakterlerini canlandıran Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in diziye girmeleri ile gitmeleri bir oldu.
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Birkaç bölüm oynayan ikili dizide üvey anne ile oğlunu canlandırıyordu. Ancak aralarında bir aşk ilişkisi de vardı.
Toplumda büyük yankı uyandıran aşk hikayesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Heves ve Giray'ın yakınlaştığı sahneleri kullanıcılar sosyal medyada ahlaka uygun değil, gerekçesi ile linçledi.
Üvey anne-oğul arasındaki yasak ilişki hikayesi yapımın başına bela olunca diziden ayrılık kaçınılmaz oldu. Birçok izleyici Heves ve Giray'ın senaryodan çıkarılmasının nedenini böyle gördü.
Ancak Heves'e hayat veren oyuncu Şebnem Dönmez'in açıklamaları kafaları karıştırdı. Dönmez konu ile ilgili "Seyirci sevmedi." diye konuşmuştu.
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Bir TikTok kullanıcısı Dönmez'in bu açıklaması üzerinden sebebin bu olamayacağını çektiği video ile tartıştı.
"dusunmemekicinburadayim" adlı TikTok kullanıcısı "Biz aylardır Giray ve Doğa mutlu olsun istedik. Yapım sosyal medyadaki tepkilere önem verse bu isteğimizi de dinlerdi." diyerek sosyal medya tepkilerinin bu ayrılığın sebebi olmadığını iddia etti.
Şebnem Dönmez'in açıklamasını haklı bulan ancak katılmayan kullanıcı "Çünkü Fatih Doğa'yı aldattığında da tepki gösterdik, şimdi de Görkem'i aldatıyor. Bunlar da seyircinin tepkisini çekti." diye konuştu.
Kullanıcı "Heves ve Giray'ın ilişki yaşamak için Doğa'ya ihtiyacı yoktu. Burda bir mantık hatası olduğu için gittiler." diye ekledi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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