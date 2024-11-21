Heves ve Giray'ın Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılması ile İlgili Ortaya Atılan İddia Şoke Etti!

Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon Giray ve Heves karakterleriyle katılan Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in diziden ayrılacağı haberi herkesi şoke etti. Ani ayrılık kararı izleyici de merak uyandırmıştı. Heves ve Giray'ın diziden ayrılması ile ilgili farklı iddialar ortaya atıldı. Üvey anne ve oğlu arasındaki yasak aşk ilişkisi nedeniyle tepki çeken ikiliden Şebnem Dönmez'in açıklaması kafaları karıştırdı. Bir TikTok kullanıcısı bu açıklamanın gerçekçiliğini tartıştı.